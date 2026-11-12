Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı Başkanı De Croo ile görüştü:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"COP31 vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo ile bir araya geldik. Sürdürülebilir kalkınma ve bu alanda ortak çalışma imkanları üzerine görüşlerimizi paylaştık."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.