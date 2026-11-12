İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, barış ve çevre diplomasilerinin önemine dikkati çekti:

AYŞE YILDIZ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, barış diplomasisiyle çevre diplomasisinin örtüşmek durumunda olduğunu belirterek, "Savaşların, çatışmaların olduğu bir yerde ne insani anlamda bir gelişme sağlayabilirsiniz, ne de çevreyi koruyabilirsiniz. Dolayısıyla savaşlar yerine diplomasinin, insani ölçütlerin ön plana çıkması önemli." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31), AA muhabirine, Türkiye'nin hem coğrafi konumuyla hem tarihiyle hem de bugünkü liderliği ve yönetim anlayışıyla bütün dünyayı anlayabilecek bir konumda olduğunu söyledi.

REKLAM

Türkiye'nin hem gelişmiş ülkeleri hem gelişmekte olan ülkeleri hem Batı'yı hem Doğu'yu anlayabildiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu büyük bir avantaj. Özellikle iklim tartışması küresel bir tartışma. Çok farklı bakış açıları, perspektifler var. Türkiye işte bunları bir araya getirip, bunlar arasında köprü kurmada çok önemli bir avantaja sahip. Biz buraya COP'u davet ederken bu yönde lobi çalışmaları yaparken hep bu noktayı vurguladık. Türkiye, dünyanın sorunlarının konuşulması için en uygun yerlerden bir tanesi. Nitekim burada da görüyoruz. İşte 100 binin üzerinde misafirimiz var. Yine milyonun üzerinde ziyaretçi, çok renkli, çok boyutlu, çeşitli meselelerin tartışıldığı bir ortam." diye konuştu.

REKLAM

Yılmaz, COP31'de en fazla "uygulama" üzerinde durduklarını, Paris Anlaşması'ndan bugüne 10 yıl geçtiğini, bunun öncesinin de olduğunu belirterek, her şeyin söylenip, konuşulduğunu artık uygulama, eylem zamanı olduğunu ifade etti.

- "Somut projeler, somut adımlar atılsın diyoruz"

Tüm etkinliklerde bunun altını çizdiklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Somut projeler, somut adımlar atılsın diyoruz. Bunu da lafta bırakmıyoruz. Burada yine köprü dediğimiz mekanizmayı Antalya'daki COP31 vesilesiyle bu sisteme kazandırıyoruz. Nedir bu köprü? İyi projesi olan, somut yatırım fikri olanlarla iyi finansmanı olanları buluşturan bir mekanizma. İyi nitelikli projeler oluşturulmasını destekleyen bir mekanizma oluşturuyoruz. Türkiye de bunun daimi bir tarafı olacak. Bu, uygulamayı hızlandıracak diye inanıyoruz. Aynı şekilde yine öncelikleri daha fazla belirleyerek somut adım atılacak. Mesela Afrika. Bugün birkaç toplantıya katıldım. Afrika'nın öncelikleri, diğer bazı ülke gruplarının somut öncelikleri... Tüm bunları ön plana çıkararak somut gelişmeleri motive etmeye, onları desteklemeye çalışıyoruz ama tabii bu bir müzakere ortamı. Liderler tarafı bitti ama müzakere tarafı devam ediyor. 20'sine kadar da bu müzakereleri hep birlikte takip edeceğiz."

REKLAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının Liderler Zirvesi'ne damga vurduğunu anlatan Yılmaz, hem zihinlere, gönüllere dokunan hem insanlığın bir anlamda vicdanının sesi olan bir konuşma olduğunu dile getirdi.

- "Savaşan ülkeler toprağı, suyu, havayı, her yeri kirletirler"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ikili görüşmelerde, birçok temsilcinin bu konuşmanın altını çizdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Barış diplomasisiyle çevre diplomasisi örtüşmek durumunda. Savaşların, çatışmaların olduğu bir yerde ne insani anlamda bir gelişme sağlayabilirsiniz, ne de çevreyi koruyabilirsiniz. Dolayısıyla savaşlar yerine diplomasinin, insani ölçütlerin ön plana çıkması önemli. Gazze'de olsun, İran-ABD savaşında, Ukrayna-Rusya savaşında barışın sağlanması, aynı zamanda çevre gündemiyle de yakından ilgili. Savaşan ülkeler, çevreye para harcayamazlar. Savaşan ülkeler bombalar atarak toprağı, suyu, havayı, her yeri kirletirler. Dolayısıyla savaşlar yerine biz barış ortamını destekliyoruz. İnsani değerleri destekliyoruz. Türkiye bir taraftan barış diplomasisinin öncü ülkelerinden biri. Bir taraftan da bu COP vesilesiyle çevre gündeminin öncü ülkelerinden biri olarak ön plana çıktı. Bu da ülkemizin uluslararası alanda görünürlüğünü, etkinliğini çok daha artırıcı bir çerçeve diye inanıyorum."

REKLAM

Cevdet Yılmaz, bunun sadece kamuyla veya tek bir kesimle olabilecek şeyler olmadığına işaret ederek, "Toplum olarak bizim bu yeşil, dijital, sosyal dönüşümü birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kamu, özel sektör, sivil toplum, akademik dünya bütün unsurlarıyla Türkiye'nin bu gündeme yoğunlaşması ve bu dönüşümü hızlı bir şekilde başarması geleceğimiz adına çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, nesiller arası adaletten, çocuklara, torunlara daha temiz bir dünya bırakmaktan, kaynakların hepsini bu nesilde tüketmemekten bahsettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hepimizin tek bir gökyüzü var. Aynı yeryüzünü paylaşıyoruz. Dolayısıyla dünya bizim evimiz. Bu evi hep birlikte korumak durumundayız." sözlerini hatırlatan Yılmaz, sadece bugünkü nesli değil, gelecek nesilleri düşünmek durumunda olduklarını vurguladı.

REKLAM

Yılmaz, daha adil ve daha temiz bir dünyanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.