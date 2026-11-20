TÜBİTAK, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Antalya'da kurduğu Bilim Merkezi, sergi ve etkinlik alanlarıyla bilimi iklim gündemiyle buluşturuyor. Biyolojik çeşitlilikten kutup araştırmalarına, doğal yaşamdan sürdürülebilirliğe uzanan temalarda hazırlanan sergiler ve uygulamalı atölyeler, özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Yeşil Bölge'de kurulan TÜBİTAK Bilim Merkezi Sergi ve Etkinlik Alanı, ziyaretçilerini ağırlıyor. Toplam 1350 metrekarelik alanda kurulan merkezde; bilimin farklı disiplinleri, iklim değişikliği ve çevre bilinci ekseninde ele alınıyor. Sergiler ve uygulamalı etkinliklerle ziyaretçilere bilimi yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunuluyor.

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DOĞAL YAŞAMIN DEĞİŞİMİNDEN ANADOLU'NUN BİYOLOJİK ZENGİNLİĞİNE

Merkezde yer alan 'Dinozorlar Sergisi' dünyanın geçirdiği değişimi ziyaretçilere aktarırken, 'Anadolu Doğasından Yansımalar Sergisi' Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini ve doğal zenginliklerini tanıtıyor. Farklı temalarda hazırlanan sergiler, doğanın geçmişten günümüze geçirdiği değişimi bilimsel bir bakış açısıyla ele alıyor.

TÜRKİYE'NİN KUTUP ARAŞTIRMALARI TANITILIYOR

'Antarktika Sergisi ve Üniteleri' aracılığıyla kutup ekosistemleri ve bu bölgelerde yürütülen bilimsel araştırmalar hakkında bilgi veriliyor. Özel olarak hazırlanan 'Kutup Seferleri Duvarı'nda ise Türkiye'nin Ulusal Antarktik ve Arktik Bilim Seferleri kapsamında gerçekleştirdiği stratejik çalışmalar ziyaretçilere aktarılıyor. Böylece kutup araştırmalarının iklim değişikliğinin anlaşılması açısından taşıdığı önem de ortaya konuluyor.

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BİLİM ATÖLYELERİNDE İKLİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DENEYİMİ

TÜBİTAK Bilim Merkezi'nde düzenlenen uygulamalı atölyeler de özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Sürdürülebilir malzeme kullanımı, çevre dostu alternatifler, enerji dönüşümü ve iklim değişikliği temalarında gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar, bilimi uygulamalarla deneyimleme imkanı buluyor. Atölyelerle doğal kaynakların korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

'TÜRKİYE'DE OLMASI BİZİ DAHA ÇOK GURURLANDIRIYOR'

TÜBİTAK Bilim Merkezi'ni ziyaret eden çocuklar, sergilerde ve etkinlik alanlarında edindikleri bilgileri paylaştı. Bilim Merkezi'ni çok eğlenceli bulduğunu belirten Egemen Yazgı, “Şu an çok mutluyuz. Gezmeye başladık, burada bilinçleniyoruz. Çok güzel bir etkinlik, Türkiye'de olması bizi daha çok gururlandırıyor. Bilim zaten kendi başına merak ve eğlenceyi bir arada barındırıyor. Ben bu yüzden bilimi çok severim" dedi. Hayvanlar ve besin zinciri hakkında bilgi edindiğini anlatan Yazgı, “İnsanları daha çok bilinçlendirirdim. Bilinçlendikleri zaman kendileri ne yapmaları gerektiğini kestirebilirler. O zaman daha güzel bir iklim olur" dedi.

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ÇOCUKLAR ÖNERİLERİNİ ANLATTI

TÜBİTAK dergilerini daha önce de okuduğunu söyleyen Zeynep Güllü, merkezde özellikle Antarktika ve dinozorlarla ilgili bölümlerin ilgisini çektiğini anlattı. Güllü, "Antarktika hakkında bazı bilgiler öğrendim. Dinozorlar vardı, çok hoşuma gitti. Küçük canlıların anatomilerini de inceledim. Antarktika'ya gitmek için birçok uçağa binmek gerekiyormuş. Bu beni biraz şaşırttı" dedi.