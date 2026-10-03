Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi.
Giriş: 03.10.2026 - 20:53 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 6. ve 32. dakikada İbrahim Kaya'nın kaydettiği gollerle turuncu-yeşilli ekip 2-0 önde kapadı.
Alanyaspor, ikinci yarıda İbrahim Kaya'nın 71 ve Ruan Duarte'nin 73. dakikadaki golleriyle maçtan 4-0 galip ayrıldı.
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