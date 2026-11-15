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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Caretta Caretta Heykelcikleri sahiplerini buldu

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen İklim Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren sinemacılar ödüllerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 00:31 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Caretta Caretta Heykelcikleri sahiplerini buldu

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen İklim Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren sinemacılar ödüllerini aldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile COP31 Türkiye işbirliğinde düzenlenen yarışma kapsamında finalist filmler gösterildi, sinema atölyeleri ve söyleşiler yapıldı.

        Ödül töreni Nurol Holding Kongre Merkezi Gazze Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

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        Sunuculuğunu Cem Davran ve Ekin Olcayto'nun üstlendiği törende en iyi kısa film ödülünü "Common Pear" ile Gregor Bozic aldı. İkincilik ödülü "Bit by Bit" filmiyle Myanmar'dan Theingi Win Tin'e, üçüncülük ödülü "Sikoqqinngisaannassooq" filmiyle Norveç'ten Adam Sebire’ye verildi. Jüri Özel Ödülü’nü "The Spark" filmiyle Türk yönetmen Orhan Dede kazandı.

        Filistinli yönetmen Darin J. Sallam'a da "Dayanışma ruhu ödülü" verildi. Dereceye giren sinemacılara özel tasarım Caretta Caretta Heykelcikleri takdim edildi. Heykelcikler, sürdürülebilirlik vurgusuyla endüstriyel atıklardan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi.

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        Öte yandan törende sanatçı Hülya Koçyiğit'e onur ödülü verildi.

        Birincilik ödülünü alan Bozic jürinin filmin genel kalitesinden ziyade önemini takdir etmesinden ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çünkü burada aslında doğadan ve onu nasıl koruyacağımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bulunabildiğimiz ve emeğimiz bu kadar övgü aldığı için son derece mutlu oldum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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