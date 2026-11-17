BİRİZ ÖZBAKIR - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, COP31'de iklim hedeflerinin somut adımlara dönüştürülmesinde bilimsel bilgi üretimi, teknoloji geliştirilmesi ve gençlerin sürece katılımının belirleyici olacağını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mandal, zirvede ortaya konulan hedeflerin somut sonuçlara dönüşebilmesi için bilimsel bilgi üretilmesi ve bu bilginin teknolojiye aktarılması gerektiğini kaydetti.

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İklim değişikliğiyle mücadelede, bilim ve teknolojinin çözümün temel unsurları olduğunu vurgulayan Mandal, "Gençlerin olduğu ortamda aksiyon var, gençlerin olduğu ortamda hız var, gençlerin olduğu ortamda umut var. Genç nüfusu olan bir ülke olarak Türkiye'de COP'tan bir umut var mı noktasında ben kendimizden daha çok, yani politikacılardan, hocalardan, üreticilerden, firmalardan daha çok tamamen gençlere umut bağlıyorum." diye konuştu.

Bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve bu alana daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini belirten Mandal, şöyle devam etti:

"COP31'in diğer COP'lardan belki en önemli farkı, konuşmuş olduğumuz kavramlar açısından oldukça kritik. Diyalog yapmak, belli bir uzlaşıya varmak ve eyleme dönüştürmek... Ama nasıl? Bir, bilimsel bilgi üretimi ve teknoloji geliştirmeyle yani bilime daha çok değer ve kaynak ayırmamız gerekiyor. İkincisi, belki birinciden çok daha önemli, bunu kim yapacak? Bunu gençler yapacak."

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- "Üniversite ve sanayi birlikte öğrenip üretmeli"

İklim hedeflerinin uygulanmasında üniversiteler ile sanayi arasındaki işbirliğinin önemine değinen Mandal, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten, sanayinin ise bu bilgiyi kullanan taraf olarak konumlandığı tek yönlü modelin yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, üniversitelerin de üretilen bilgiyi kullanan kurum ve sektörlerden öğrenmesi gereken şeyler olduğunu ve tarafların ortak sorunlara birlikte çözüm geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Bu yaklaşımı "birlikte öğrenmek" ve "birlikte üretmek" şeklinde tanımlayan Mandal, üniversite, sanayi, kamu, toplum ve öğrencilerin bir araya gelerek ortak bilgi üretmesinin iklim çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

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Mandal, İTÜ'de bu yönde bir dönüşüm hedeflediklerini ve üniversitenin yalnızca ortak projeler ve danışmanlık çalışmalarıyla sınırlı kalmayıp paydaşların birlikte çalışabileceği ortamlar ve ortak laboratuvarlar oluşturmasına önem verdiklerini anlattı.

- "Enerji dönüşümünde yeni teknolojiler öne çıkıyor"

Enerji dönüşümünün iklim hedeflerine ulaşılması açısından kritik başlıklardan biri olduğunu ifade eden Mandal, Türkiye'nin güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Mandal, dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarının enerji ihtiyacını artırdığını, bu nedenle enerji teknolojilerindeki gelişmelerin bu ihtiyacın karşılanması ve düşük karbonlu üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması açısından önem taşıdığını bildirdi.

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Nükleer enerji teknolojilerini de gelecekte değerlendirilmesi gereken alanlar arasında gösteren Mandal, küçük modüler reaktörler ve dördüncü nesil reaktörlerin daha küçük ölçekli ve modüler yapılarıyla enerji alanında yeni imkanlar sunabileceğine işaret etti.

- "İklim taahhütleri takvim ve kaynakla desteklenmeli"

COP süreçlerinde diyalog ve uzlaşının yanı sıra uygulama aşamasının da önem taşıdığını vurgulayan Mandal, "Ülkelerin açıkladığı iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi için somut bir yol haritası oluşturulması gerekiyor. Taahhütlerin yalnızca metinlerde kalmaması için belirli bir takvim, sorumlu kurumlar ve gerekli kaynakların ortaya konulması önem taşıyor. Bilimsel bilginin ve geliştirilen teknolojilerin sahadaki uygulamalara dönüşmesi de bu sürecin temelini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

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Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca geleceğin değil, bugünün de aktörleri olduğunun altını çizen Mandal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aksiyon olacak mı? Ben olacağına inanıyorum. Bunun gerçekleşmesi için bir yol haritası olacak mı? Buna da inanıyorum ve yine bunun için inanıyorum derken aynı zamanda umutlu muyum? Evet ve bunun merkezine kimi koyuyorum? Kendimden daha çok gençleri koyuyorum. Bu nedenle gençler iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla sorumluluk üstlenmeli."