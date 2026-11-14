Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, enerji dönüşümünde stratejik yatırım merkezi olarak öne çıkıyor

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, enerji dönüşümünde stratejik yatırım merkezi olarak öne çıkıyor

        GÜLŞEN ÇAĞATAY - Amerikan Enerji Teknolojisi Şirketi GE Vernova Kurumsal İşler ve Sürdürülebilirlik Başkanı Roger Martella, elektrifikasyonun enerji sisteminin dönüşümünü hızlandırdığını belirterek Türkiye'deki enerji projelerine 1,8 milyar doların üzerinde finansman katkısı sağladıklarını ve ülkeyi stratejik bir yatırım merkezi olarak gördüklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, enerji dönüşümünde stratejik yatırım merkezi olarak öne çıkıyor

        GÜLŞEN ÇAĞATAY - Amerikan Enerji Teknolojisi Şirketi GE Vernova Kurumsal İşler ve Sürdürülebilirlik Başkanı Roger Martella, elektrifikasyonun enerji sisteminin dönüşümünü hızlandırdığını belirterek Türkiye'deki enerji projelerine 1,8 milyar doların üzerinde finansman katkısı sağladıklarını ve ülkeyi stratejik bir yatırım merkezi olarak gördüklerini ifade etti.

        Martella, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarma hedefinin hayata geçirilmesi için somut adımların atılması ve yatırımları hızlandıracak istikrarlı, uzun vadeli politikaların oluşturulması gerektiğini belirtti.

        REKLAM

        COP31'e ev sahipliği yapmanın Türkiye'ye iklim değişikliği ile mücadele hedeflerini hayata geçirme fırsatı sunduğunu belirten Martella, zirvenin başarısının kalıcı işbirlikleri, yatırım yapılabilir projeler ve somut altyapı yatırımlarıyla ölçüleceğini ifade etti.

        Martella, Türkiye'nin stratejik konumunun, bölgesel elektrik bağlantıları, boru hatları ve sanayi altyapısıyla bölgesel bir enerji merkezi olma potansiyelini güçlendirdiğini söyledi.

        Ülkenin 2040'a kadar yenilenebilir enerji, depolama ve şebeke altyapısına yönelik hedeflerinin enerji değer zincirinde uzun vadeli yatırım fırsatları sunduğunu kaydetti.

        REKLAM

        Roger Martella, Türkiye'de enerji dönüşümünün yalnızca elektrik sektörüne ilişkin bir mesele olarak görülmediğini, daha geniş kapsamlı bir sanayi ve ekonomi stratejisi olarak ele alındığını belirterek, "Türkiye'nin deneyimi bize, elektrik üretim kapasitesinin artırılmasının, şebeke altyapısının güçlendirilmesinin, finansmana erişimin ve yerli sanayinin gelişiminin birbirinden ayrı ele alınamayacağını gösteriyor. Başarılı bir enerji dönüşümü için tüm bu unsurların birlikte ilerlemesi gerekiyor." diye konuştu.

        Enerji dönüşümünün hedeflenen hızda ilerlemesi ve ekonomik katma değer yaratması için şebeke yatırımları, finansmana erişim ve yerel sanayi kapasitesinin eş güdüm içinde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Martella, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Türkiye'nin enerji sektöründe 75 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz ve bugün teknolojilerimiz Türkiye'deki yaklaşık 34 gigavatlık kurulu elektrik üretim kapasitesini destekliyor. Elektrifikasyon enerji sisteminin dönüşümünü hızlandırdı. Türkiye’deki enerji projeleri için 1,8 milyar doların üzerinde finansman sağlanmasına katkıda bulunduk. Bu tutarın 900 milyon dolardan fazlası güneş enerjisi projelerine yönelik. Enerji dönüşümü nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. İş gücünün dönüşümü olmadan enerji dönüşümü de mümkün değil. Gençler, teknik yetkinlikleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla bu sürecin şekillenmesinde önemli rol üstleniyor. GE Vernova olarak Türkiye'de 2030'a kadar 30 bin kişiye eğitim yoluyla ulaşmayı hedefliyoruz. COP31 gençlere enerji dönüşümünün sunduğu kariyer fırsatlarını ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasındaki rollerini anlatmak açısından önemli bir platform."

        REKLAM

        - Enerji dönüşümünün anahtarı bütünleşik yaklaşım

        Dünyada enerji talebinin arttığını ve politika yapıcıların elektrifikasyona giderek daha fazla öncelik verdiğini belirten Martella, enerji dönüşümünün başarısı için elektrik şebekesinin bütünleşik bir sistem olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

        Roger ​​​​​​​Martella, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunun yanı sıra iletim hatları ve fiziksel altyapıya da yatırım yapılmasının önemine işaret ederek bu altyapının yapay zeka ve elektrifikasyon kaynaklı artan enerji talebinin karşılanmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

        Politika yapıcıların teknoloji tarafsızlığını gözeten, öngörülebilir ve uzun vadeli düzenleyici çerçeveler oluşturması gerektiğini belirterek, istikrarlı politikaların sektörde inovasyonu desteklediğinin altını çizen Martella, "GE Vernova olarak yerel pazarlara tek tip bir dönüşüm modeli dayatmak yerine enerji arzının karşılanabilirliği, güvenilirliği ve sürdürülebilirliğini dengeleyen uygulanabilir ve bütünleşik çözümler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - BM'den Küresel Güney ülkelerinin iklim finans...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - BM'den Küresel Güney ülkelerinin iklim finans...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, denizlerin 2050 yol haritasını dijit...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, denizlerin 2050 yol haritasını dijit...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye'nin afet yönetim modeli dünyaya örnek...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye'nin afet yönetim modeli dünyaya örnek...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de Türkiye'nin öncülüğünde yenilenebili...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de Türkiye'nin öncülüğünde yenilenebili...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini çalıştıracak ve...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini çalıştıracak ve...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Yeşilay COP31'de bağımlılıkların çevreye verd...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Yeşilay COP31'de bağımlılıkların çevreye verd...