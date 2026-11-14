İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, enerji dönüşümünde stratejik yatırım merkezi olarak öne çıkıyor

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Amerikan Enerji Teknolojisi Şirketi GE Vernova Kurumsal İşler ve Sürdürülebilirlik Başkanı Roger Martella, elektrifikasyonun enerji sisteminin dönüşümünü hızlandırdığını belirterek Türkiye'deki enerji projelerine 1,8 milyar doların üzerinde finansman katkısı sağladıklarını ve ülkeyi stratejik bir yatırım merkezi olarak gördüklerini ifade etti.

Martella, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarma hedefinin hayata geçirilmesi için somut adımların atılması ve yatırımları hızlandıracak istikrarlı, uzun vadeli politikaların oluşturulması gerektiğini belirtti.

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COP31'e ev sahipliği yapmanın Türkiye'ye iklim değişikliği ile mücadele hedeflerini hayata geçirme fırsatı sunduğunu belirten Martella, zirvenin başarısının kalıcı işbirlikleri, yatırım yapılabilir projeler ve somut altyapı yatırımlarıyla ölçüleceğini ifade etti.

Martella, Türkiye'nin stratejik konumunun, bölgesel elektrik bağlantıları, boru hatları ve sanayi altyapısıyla bölgesel bir enerji merkezi olma potansiyelini güçlendirdiğini söyledi.

Ülkenin 2040'a kadar yenilenebilir enerji, depolama ve şebeke altyapısına yönelik hedeflerinin enerji değer zincirinde uzun vadeli yatırım fırsatları sunduğunu kaydetti.

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Roger Martella, Türkiye'de enerji dönüşümünün yalnızca elektrik sektörüne ilişkin bir mesele olarak görülmediğini, daha geniş kapsamlı bir sanayi ve ekonomi stratejisi olarak ele alındığını belirterek, "Türkiye'nin deneyimi bize, elektrik üretim kapasitesinin artırılmasının, şebeke altyapısının güçlendirilmesinin, finansmana erişimin ve yerli sanayinin gelişiminin birbirinden ayrı ele alınamayacağını gösteriyor. Başarılı bir enerji dönüşümü için tüm bu unsurların birlikte ilerlemesi gerekiyor." diye konuştu.

Enerji dönüşümünün hedeflenen hızda ilerlemesi ve ekonomik katma değer yaratması için şebeke yatırımları, finansmana erişim ve yerel sanayi kapasitesinin eş güdüm içinde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Martella, şöyle devam etti:

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"Türkiye'nin enerji sektöründe 75 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz ve bugün teknolojilerimiz Türkiye'deki yaklaşık 34 gigavatlık kurulu elektrik üretim kapasitesini destekliyor. Elektrifikasyon enerji sisteminin dönüşümünü hızlandırdı. Türkiye’deki enerji projeleri için 1,8 milyar doların üzerinde finansman sağlanmasına katkıda bulunduk. Bu tutarın 900 milyon dolardan fazlası güneş enerjisi projelerine yönelik. Enerji dönüşümü nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. İş gücünün dönüşümü olmadan enerji dönüşümü de mümkün değil. Gençler, teknik yetkinlikleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla bu sürecin şekillenmesinde önemli rol üstleniyor. GE Vernova olarak Türkiye'de 2030'a kadar 30 bin kişiye eğitim yoluyla ulaşmayı hedefliyoruz. COP31 gençlere enerji dönüşümünün sunduğu kariyer fırsatlarını ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasındaki rollerini anlatmak açısından önemli bir platform."

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- Enerji dönüşümünün anahtarı bütünleşik yaklaşım

Dünyada enerji talebinin arttığını ve politika yapıcıların elektrifikasyona giderek daha fazla öncelik verdiğini belirten Martella, enerji dönüşümünün başarısı için elektrik şebekesinin bütünleşik bir sistem olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Roger ​​​​​​​Martella, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunun yanı sıra iletim hatları ve fiziksel altyapıya da yatırım yapılmasının önemine işaret ederek bu altyapının yapay zeka ve elektrifikasyon kaynaklı artan enerji talebinin karşılanmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

Politika yapıcıların teknoloji tarafsızlığını gözeten, öngörülebilir ve uzun vadeli düzenleyici çerçeveler oluşturması gerektiğini belirterek, istikrarlı politikaların sektörde inovasyonu desteklediğinin altını çizen Martella, "GE Vernova olarak yerel pazarlara tek tip bir dönüşüm modeli dayatmak yerine enerji arzının karşılanabilirliği, güvenilirliği ve sürdürülebilirliğini dengeleyen uygulanabilir ve bütünleşik çözümler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.