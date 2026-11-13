İletişim Başkanı Duran: COP31 şimdiden çok başarılı gidiyor

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nın Yeşil Alan'daki pavilyonunda incelemelerde bulundu, "COP31'in şimdiden çok başarılı bir şekilde gittiğini görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31’inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) İletişim Başkanlığı'nın Yeşil Alan'daki pavilyonunda incelemelerde bulundu. Burada sunulan hizmetler konusunda bilgi alan Duran, NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvelerinin ardından Türkiye'nin yıl içerisinde COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının diplomatik etki açısından önemli olduğunu söyledi.

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'ZİRVEDE 5 PANEL ORGANİZE ETTİK'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın COP31 Zirvesi'nde yoğun ve kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Duran, "Zirve alanında İletişim Başkanlığı'nın oldukça geniş bir pavilyonu var. 20 Kasım'a kadar pavilyonumuz katılımcılara açık olacak. İletişim Başkanlığı olarak zirvede 5 panel organize ettik. Aynı şekilde, üç kitap hazırladık. Biri İklim Diplomasisi, Türkçe ve İngilizce olarak. Diğeri, Türkiye'nin COP31 tecrübesini anlatıyor. Üçüncüsü ise İklim Sözlüğü. Aynı şekilde, Saygıdeğer Hanımefendinin yönetmiş olduğu Sıfır Atık konusuyla ilgili de bir eserimiz var. Başkanlığımızın Ayın Tarihi Dergisi'nde de COP31'e özel bir sayı hazırladık" diye konuştu.

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'CUMHURAŞKANIMIZIN KONUŞMASINA ÇOK ATIF OLDU'

"Cumhurbaşkanımızın, COP31 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşma çok önemliydi ve ikili görüşmelerde de buna çok atıf oldu" diyen Burhanettin Duran, "Finans açısından, teknoloji açısından iklimle mücadele için ihtiyaçlar var. Dolayısıyla bu konunun adaleti çok önemlidir. Elbette bir diğer husus da bunun somut uygulamalarla yürütülmesidir. Ben Antalya'daki COP31 Zirvesi'nin, bu somut yöne odaklanmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Türkiye, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde bu konuda çok somut bir örnek ortaya koydu. Sıfır Atık Hareketi gerçekten çok başarılı oldu ve tüm dünyada ses getirdi. Bu çerçevede de Birleşmiş Milletlerin aksiyon aldığını biliyoruz. Bunların hepsi çok önemli gelişmelerdi. COP31'in şimdiden çok başarılı bir şekilde gittiğini görüyorum" dedi.