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        Kemer'de polisten kaçarken çalıntı motosikleti su kanalına atan 3 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde çalıntı motosikleti su kanalına atarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Kemer'de polisten kaçarken çalıntı motosikleti su kanalına atan 3 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde çalıntı motosikleti su kanalına atarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne il merkezinden çalınan 07 plakalı motosikletin Kemer'de olduğu yönünde bilgi ulaşması üzerine çalışma başlatıldı.

        Motosikletli Trafik Polis Timleri, motosikletin geçebileceği güzergahlarda kontrol noktaları oluşturdu.

        Polis ekiplerini fark eden motosikletteki 3 şüpheli, çalıntı motosikleti su kanalına attıktan sonra ormanlık alana kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheli yakalandı.

        Yapılan incelemede, şüphelilerden 2'sinin hırsızlık suçundan firari olduğu ve kayıp kişi olarak arandığı tespit edildi.

        Yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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