Kumluca'da sivrisinekle mücadele sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesinde sivrisinek ve diğer uçkunlara karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye ekipleri, ilçenin 41 mahallesinde gece saatlerinde ULV ilaçlama uygulamaları gerçekleştirirken, dere yatakları ve su birikintilerinde larva oluşumunu önlemek amacıyla biyolojik yöntemler kullanıyor.



İnşaat alanlarında biriken sular ile kanalizasyon hatları, menfez ve köprü altlarında da düzenli ilaçlama ve termal sisleme çalışmaları yapılıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, vektörle mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan sivrisinek üremesine neden olabilecek su birikintilerine karşı duyarlı olmalarını istedi.

