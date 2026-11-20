Turkcell, Antalya'da düzenlenen COP31'de yenilenebilir enerji, sürdürülebilir finansman ve enerji verimliliği alanındaki çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin toplam aktif yenilenebilir enerji kapasitesi 115,5 MW'a ulaştı.

Turkcell, sektör ortağı olarak destek verdiği COP31’de yenilenebilir enerji yatırımlarından yapay zekâ ve 5G’nin yeşil dönüşümdeki rolüne uzanan çalışmalarını paylaştı. Şirket, temiz enerji üretimini artırırken dijital altyapılarında kaynak verimliliğini güçlendirmeye ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik uygulamalarını da sürdürdü.

Teknoloji ve çevre yatırımlarına yön veren felsefe: "Daha fazla bit, daha az watt"

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COP31 kapsamında şirketin sürdürülebilirlik vizyonuna değinen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, şunları söyledi: "COP31'de, temiz enerjiye geçişin hızlandırılmasında teknoloji yatırımlarının, sürdürülebilir finansmanın ve sektörler arası iş birliğinin rolünü değerlendirdik. 5G, bulut ve yapay zekâyla birlikte bağlantı ve işlem kapasitesine duyulan ihtiyaç hızla artıyor. 5G, bulut ve yapay zekâyla birlikte bağlantı ve işlem kapasitesine duyulan ihtiyaç hızla artıyor. Bu gelişim, teknoloji yatırımlarında enerji verimliliğini ve sürdürülebilir kaynak kullanımını her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Biz de yatırımlarımızı planlarken sağlayacağımız kapasite ve ekonomik değerin yanı sıra enerji tüketimini, enerji kaynaklarını ve verimliliği birlikte değerlendiriyoruz. Dijital dönüşümün sürdürülebilir başarısı, artan teknolojik kapasiteyi temiz enerji ve daha yüksek verimlilikle desteklemekten geçiyor. 'Daha fazla bit, daha az watt' felsefemiz de bu yaklaşımımızı tam olarak yansıtıyor; daha fazla veriyi çok daha az enerjiyle taşıyoruz."

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Türkiye’nin COP31 Başkanlığı öncülüğünde ortaya konan ‘35’te 35’ küresel elektrifikasyon hedefini de değerli bulduklarını belirten Kamil Kalyon, "Elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035’e kadar yüzde 35’e çıkarılmasını öngören bu hedefe ulaşmada temiz enerji yatırımlarının, enerji verimliliğinin ve akıllı dijital altyapıların birlikte geliştirilmesi kritik önem taşıyor" dedi.

"2030 emisyon azaltım hedeflerimize daha erken ulaştık"

Sürdürülebilirliğin Turkcell'in uzun vadeli büyüme ve rekabet stratejisindeki yerine de dikkat çeken Kamil Kalyon, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerimiz kapsamında, 2020 baz yılına göre Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yüzde 50,47, Kapsam 3 emisyonlarımızı ise yüzde 25 azaltmayı hedefledik. Bu azaltım seviyelerine 2030’u beklemeden ulaştık. Şimdi aynı kararlılıkla 2050 net sıfır hedefimize doğru ilerliyoruz."

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Veri merkezlerinde enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamaları

Yapay zekâ ve bulut hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla veri merkezlerinin enerji ve soğutma ihtiyacının arttığına da dikkat çeken Kamil Kalyon, şu bilgileri paylaştı: "Ankara, Gebze, İzmir ve Tekirdağ’daki dört yeni nesil veri merkezimizin tamamı LEED Gold sertifikasına sahip. Ankara ve Tekirdağ veri merkezlerindeki güneş panelleri ise 2025 yılında 2,2 GWh elektrik üretti. Bunun yanı sıra 5G şebekelerinde kullanılan akıllı uyku modları sayesinde gigabayt başına enerji tüketiminde yüzde 85’e varan tasarruf elde edilirken, enerji depolama sistemlerinin kullanıldığı şebekeden bağımsız sahalarda fosil yakıt tüketimi yüzde 65 azaltıldı."

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Turkcell’in toplam aktif yenilenebilir enerji kapasitesi 115,5 MW’a yükseldi

Yapılan açıklamaya göre, şirketin enerji stratejisinin merkezinde, enerji verimliliğini artırmanın yanı sıra kendi yenilenebilir enerji üretimini büyütmek yer alıyor. Şirket bu kapsamda, 2026’nın üçüncü çeyreğinde Ankara’da 16,3 MW kapasiteli yeni güneş enerjisi santralini devreye aldı. Böylece toplam kurulu saha tipi güneş enerjisi kapasitesi 175,4 MW’a ulaştı. Bunun 90,8 MW’lık bölümü aktif olarak üretim yapıyor. Rüzgâr santraliyle birlikte Turkcell’in toplam aktif yenilenebilir enerji kapasitesi 115,5 MW’a çıktı.

2 bin 400’den fazla yeşil saha ile baz istasyonlarında güneş enerjisinden yararlanılıyor

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Şirketin yenilenebilir enerji portföyünde 18 MW’lık rüzgâr santralinin yanı sıra yedi ilde 10 saha tipi güneş enerjisi projesi bulunuyor. Veri merkezlerindeki güneş panelleri, çatı ve otopark uygulamalarının yanı sıra 2 bin 400’den fazla yeşil saha ile baz istasyonlarında güneş enerjisinden yararlanılıyor. Şirket, elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji sertifikalarıyla belgelendiriyor.

Turkcell, yapay zekâ tabanlı sistemlerle şebeke trafiğini analiz ederek talebin azaldığı dönemlerde kapasiteyi ihtiyaca göre ayarlıyor. Böylece gereksiz enerji tüketimini azaltıyor. 2025’te grup genelinde birim veri trafiği başına enerji tüketimi yaklaşık yüzde 23, toplam enerji tüketimi ise yüzde 7,3 geriledi. Şebeke optimizasyonu ve ekipman dönüşümüyle 25,31 GWh enerji tasarrufu sağlandı.

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Turkcell sanatın farkındalık oluşturucu gücünü COP31’de katılımcılarla buluşturdu

Şirket, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında sanatın dönüştürücü ve farkındalık oluşturucu gücüne inanıyor. Bu doğrultuda COP31’in resmi sanat programı COPArt’a Master Uygulama Ortağı olarak destek vererek, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularının sanat aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunuyor. COPArt iş birliğiyle daha sürdürülebilir bir gelecek için ortak düşünce, diyalog ve ilham ortamının gelişmesini destekliyor.

Turkcell, çevresel sürdürülebilirlik performansını küresel ölçekte güçlendiriyor

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Turkcell, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası standartlar ve değerlendirme mekanizmaları doğrultusunda sürekli geliştiriyor. İklim değişikliğiyle mücadele, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevresel etkilerin yönetimi konularında yürüttüğü çalışmalarını CDP gibi küresel platformlar aracılığıyla şeffaf bir şekilde raporlayan Turkcell, çevresel performansını her yıl daha ileriye taşımayı hedefliyor. Şirket, CDP İklim raporlamasında aldığı A skorlarına bu yıl Su Güvenliğini’ de ekleyerek iklim ve su yönetiminde ortaya koyduğu kararlı yaklaşım ve somut uygulamalarla uluslararası alanda en yüksek performans seviyelerine ulaşmayı amaçlıyor.

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Şirket, çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına yönelik küresel girişimlerde de aktif rol üstleniyor. Bu kapsamda, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Global Compact tarafından oluşturulan CFO Coalition for the SDGs inisiyatifinin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Turkcell, bu girişimdeki kurucu üyeliğiyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin finansal karar alma süreçlerine entegre edilmesine ve daha sürdürülebilir bir gelecek için küresel ölçekte değer oluşturulmasına katkı sunuyor.