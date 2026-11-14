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        Türkiye'deki işletmelerin yalnızca yüzde 30'unun iklim dayanıklılık planı bulunuyor

        BAHAR YAKAR - Marsh İklim ve Sürdürülebilirlik Yönetici Direktörü Swenja Surminski, Marsh Risk'in 2026 İklim Uyumu Araştırması'nın Türkiye sonuçlarına işaret ederek, "Yakın zamanda Türkiye'deki işletmelere yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdik. İlk bulgular, katılımcılarımızın yarısının iklim riskini değerlendirdiğini gösteriyor. Ancak yalnızca yüzde 30'unun dayanıklılıklarını artırmak üzere harekete geçecek sistematik bir planı bulunuyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Türkiye'deki işletmelerin yalnızca yüzde 30'unun iklim dayanıklılık planı bulunuyor

        BAHAR YAKAR - Marsh İklim ve Sürdürülebilirlik Yönetici Direktörü Swenja Surminski, Marsh Risk'in 2026 İklim Uyumu Araştırması'nın Türkiye sonuçlarına işaret ederek, "Yakın zamanda Türkiye'deki işletmelere yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdik. İlk bulgular, katılımcılarımızın yarısının iklim riskini değerlendirdiğini gösteriyor. Ancak yalnızca yüzde 30'unun dayanıklılıklarını artırmak üzere harekete geçecek sistematik bir planı bulunuyor." dedi.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen iklim zirvesi COP31 kapsamında, Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) bir otelde gerçekleştirdiği ve 11 Kasım'da başlayan Sigorta Evi etkinliği devam ediyor.

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        Risk, reasürans, sermaye, yatırım ve yönetim danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren küresel profesyonel hizmetler şirketi Marsh'ın İklim ve Sürdürülebilirlik Yönetici Direktörü Surminski, AA muhabirine, COP31'in iklim değişikliğinin etkilerinin herkes tarafından hissedildiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla artık harekete geçmek adına zamanlama kritik önem taşıyor. Bence bu COP, Türkiye başkanlığının da belirttiği gibi, 'aksiyon' ve uygulama odaklı. Sigortacılığın bu diyaloğun bir parçası olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

        Sektörün ciddi bir risk bilgisine ve anlayışına sahip olmasının yanı sıra risklerle mücadeleye yardımcı olacak araç ve çözümlerinin bulunduğunu belirten Surminski, sektörün yeni teknolojiler üzerinde de çalıştığını, yenilenebilir enerjinin daha az riskli hale gelmesine ve bu yatırımların hayata geçirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

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        Surminski, Sigorta Evi'nin, sektörü görünür kılmak, nelerin mümkün olduğunu göstermek ve sektör genelinde ivme yaratmak açısından önemine dikkati çekti.

        Marsh olarak farklı sektörlerden küçük ve büyük ölçekli işletmelerin risklerini anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olduklarını kaydeden Surminski, risklerin kaynağını tespit etmede analitik araçlar ve verilerden faydalandıklarını anlattı.

        Surminski, Marsh Risk'in 2026 İklim Uyumu Araştırması'na işaret ederek, araştırmanın Türkiye'ye ilişkin sonuçlarına değindi. Surminski, "Yakın zamanda Türkiye'deki işletmelere yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdik. İlk bulgular, katılımcılarımızın yarısının iklim riskini değerlendirdiğini gösteriyor. Ancak yalnızca yüzde 30'unun dayanıklılıklarını artırmak üzere harekete geçecek sistematik bir planı bulunuyor." diye konuştu.

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        Hedeflerinin işletmelerle birlikte çalışarak bugünün ve geleceğin risklerini anlamanın ve tanımlamanın ötesine geçip işletmelere neler yapabilecekleri konusunda yardımcı olmak olduğunu belirten Surminski, işletmelerin dayanıklı hale gelmeleri için doğru yatırımları yapmalarına ve doğru adımları önceliklendirmelerine yardımcı olduklarını belirterek, işletmelerin riskler konusunda daha stratejik hareket etmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

        - "Risk modellerinin geleceği öngörebildiğinden emin olunmalı"

        Marsh İklim ve Sürdürülebilirlik Yönetici Direktörü Swenja Surminski, dünya genelinde işletmelerle çalıştıklarına vurgulayarak, zorlukların ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre farklılık gösterebildiğini ancak temel yaklaşımın aynı olduğunu belirtti. Surminski, işletmelerin bugün karşı karşıya oldukları risklerin kaynağını doğru belirlemek durumunda olduğunu ifade etti.

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        Bazı işletmelerin söz konusu riskleri henüz ölçmediğini, bu nedenle karşılaşabilecekleri olumsuzlukları ve bunların maliyetini tam olarak bilmediklerini aktaran Surminski, "İşletmelere 'Şimdi ne yapmalıyım? Bir yıl sonra ne yapmalıyım? Beş yıl sonra ne yapmalıyım?' diyebilmeleri için gerekli desteği ve araçları sunuyoruz. Böylece süreç, düzgün bir dayanıklılık planına dönüşüyor. İşletmelerin hazırlıksız yakalanmaması için asıl önemli olanın bu olduğuna inanıyorum." dedi.

        Surminski, bazı işletmeler için de bu konunun artık rekabet meselesi haline geldiğini dile getirerek, yatırımcıların bir işletmenin gerçekten dayanıklı olup olmadığını bilmek isteyebileceğini kaydetti.

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        Yalnızca özel sektörle değil, hükümetler ve kamu kurumlarıyla da çalıştıklarını belirten Surminski, Türkiye'de DASK'a risk analizleri ve reasürans temini konularında destek verdiklerini söyledi.

        Surminski, şehirler ve belediyelerle de sık sık çalıştıklarını aktararak, bu kurumların karşı karşıya oldukları riskleri anlamalarına, altyapılarını daha dayanıklı hale getirecek adımları belirlemelerine yardımcı olduklarını anlattı.

        Risk modellerinin yalnızca geçmiş verilere dayanmadığından, geleceği de öngörebildiğinden emin olunması gerektiğine dikkati çeken Surminski, dayanıklılık planları hazırlanırken ve bu araçlar kullanılırken farklı sonuçların hesaba katılması gerektiği görüşünü paylaştı.

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        Surminski, bu yaklaşımın senaryo planlamasına dayandığını ifade ederek, "Geçmişe bakıp 'Burada daha önce hiç sel olmadı, bir daha da olmaz' demek yerine olası sonuçları düşünmek gerekiyor." diye konuştu.

        Bu nedenle modellerin de güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Surminski, "Sektörde bu yönde çalışmalar yürütülüyor ve sigorta şirketleri daha gelişmiş modellere yatırım yapıyor. Teknolojinin de bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Teknolojiyi kullanma konusunda giderek yetkinleşiyoruz. Son 10 yılda yaşananları görebildiğimiz için geçmişten de ders çıkarmayı öğreniyoruz. İklimin nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Artık bunlardan yararlanarak gelecekte neler olabileceğine dair daha net bir fikir edinebiliyoruz. Yapay zeka da bu süreçte rol oynayabilir. Verileri çok daha erişilebilir kılabilir ve hesaplamaları hızlandırabilir." ifadelerini kullandı.

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        Marsh Risk'in 2026 İklim Uyumu Araştırması, dünya genelinde yaklaşık 120 özel ve kamu sektörü kuruluşunun değişen risk ortamına nasıl yanıt verdiğini ortaya koymayı amaçlıyor. Türkiye bulgularına bakıldığında, Ipsos işbirliğiyle bu yılın kasım ayında gerçekleştirilen araştırmaya 184 üst düzey yönetici ile şirket sahibinin katıldığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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