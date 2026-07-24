Antalya'da Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alper Oral, Sillyon Antik Kenti'nde düzenlenen "Sillyon Sohbetleri" programına katıldı.



YÖRSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'ndeki Sillyon Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda tarih, kültür, Sillyon Antik Kenti ve Yörük kültürü üzerine söyleşi düzenlendi.



Program öncesinde Sillyon Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran ve kazı ekibiyle bir araya gelen Oral, yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.





Oral, restorasyonu tamamlanan Yörük evlerini de inceleyerek bölgenin geleneksel mimarisi ve Yörük kültürüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Oral, etkinlikteki konuşmasında, Sillyon'un binlerce yıllık tarihiyle bölgenin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirtti.



Kazı çalışmalarını yerinde görmenin kendisi için değerli bir deneyim olduğunu ifade eden Oral, "Kazı Başkanımız Murat Taşkıran ve ekibinden Sillyon'un hikayesini dinlemek, yürütülen çalışmaları yakından görmek benim için çok kıymetliydi. Restorasyonu yapılan Yörük evlerini incelemek de ayrıca anlamlıydı. Tarihimizle, kültürümüzle ve Yörük-Türkmen mirasımızla böylesine güçlü bir bağ kurabildiğimiz için Sillyon'dan gerçekten çok etkilendim." ifadelerini kullandı.



Yörük kültürünün bölgenin tarihsel ve toplumsal kimliğinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Oral, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.



Oral, Sillyon Sohbetleri'nin tarih ve kültürün yanı sıra yöre halkını farklı kesimlerle buluşturan önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

