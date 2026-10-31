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        Ardahan Valisi Yamlı ve eşi pazar tezgâhlarını gezerek alışveriş yaptı

        Resmî ziyaretlerin yanı sıra vatandaşlarla iç içe olmaya da önem veren Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, bu kez semt pazarında vatandaşların ve esnafın arasında yer aldı. Eşiyle birlikte pazar tezgâhlarını tek tek gezen Vali, alışveriş yaparak esnafla sohbet etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Ardahan Valisi Yamlı ve eşi pazar tezgâhlarını gezerek alışveriş yaptı

        Resmî ziyaretlerin yanı sıra vatandaşlarla iç içe olmaya da önem veren Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, bu kez semt pazarında vatandaşların ve esnafın arasında yer aldı. Eşiyle birlikte pazar tezgâhlarını tek tek gezen Vali, alışveriş yaparak esnafla sohbet etti.

        Semt pazarında kurulan tezgâhları eşi Fatma Yamlı ile dolaşan Vali Yamlı, esnafla sohbet ederek satışlar, ürün fiyatları ve pazarın genel durumu hakkında bilgi aldı. Alışveriş yapan vatandaşlarla da yakından ilgilenen Vali Yamlı, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

        Pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan ziyaret sırasında samimi görüntüler ortaya çıktı. Vali ve eşinin pazarda alışveriş yapması, esnaf ve vatandaşlarla kurduğu sıcak diyaloglar dikkat çekti.

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        Ziyaret, hem pazar esnafıyla hem de vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması açısından memnuniyetle karşılandı. Vali ve eşinin semt pazarı ziyareti, alışverişin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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