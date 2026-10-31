Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da üniversite öğrencilerine gece canlı arama ve oryantiring eğitimi verildi

        Ardahan'da üniversite öğrencilerine gece canlı arama ve oryantiring eğitimi verildi

        Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine yönelik gece canlı arama ve oryantiring eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Ardahan'da üniversite öğrencilerine gece canlı arama ve oryantiring eğitimi verildi

        Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine yönelik gece canlı arama ve oryantiring eğitimi gerçekleştirildi.

        Afet Spor Oyunları Kulübü tarafından düzenlenen "Sınırları Aşan Gece Canlı Arama ve Oryantiring Eğitimi", Kulüp Başkanı Seyfi Elibol ve danışman Öğretim Görevlisi Erol Özçelik koordinasyonunda yapıldı.

        Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göle Belediyesi itfaiye ekiplerinin katkı sunduğu eğitimde, öğrencilerin zorlu saha koşullarında arama, yön bulma ve ekip halinde hareket etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalara yer verildi.

        REKLAM

        Teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulan öğrenciler, mesleklerinde karşılaşabilecekleri koşullarla ilgili deneyim kazandı.

        Eğitimle, öğrencilerin afet ve acil durumlara müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki yeterliliklerinin artırılması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        Polonya'da anayasal kriz
        Polonya'da anayasal kriz
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Çıldır'da öğrenci servisleri denetlendi
        Çıldır'da öğrenci servisleri denetlendi
        Ardahan'da sis etkili oldu
        Ardahan'da sis etkili oldu
        Ardahan'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlen...
        Ardahan'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlen...
        Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
        Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
        Ardahan Valisi Yamlı, jandarma ekiplerinin Cumhuriyet Bayramı'nı telsiz ano...
        Ardahan Valisi Yamlı, jandarma ekiplerinin Cumhuriyet Bayramı'nı telsiz ano...
        Ardahan'da asfaltlanan yollara son dokunuş: Şerit çizgileri çizildi
        Ardahan'da asfaltlanan yollara son dokunuş: Şerit çizgileri çizildi