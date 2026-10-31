Ardahan'da üniversite öğrencilerine gece canlı arama ve oryantiring eğitimi verildi

Eğitimle, öğrencilerin afet ve acil durumlara müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki yeterliliklerinin artırılması amaçlandı.

Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göle Belediyesi itfaiye ekiplerinin katkı sunduğu eğitimde, öğrencilerin zorlu saha koşullarında arama, yön bulma ve ekip halinde hareket etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalara yer verildi.

Afet Spor Oyunları Kulübü tarafından düzenlenen "Sınırları Aşan Gece Canlı Arama ve Oryantiring Eğitimi", Kulüp Başkanı Seyfi Elibol ve danışman Öğretim Görevlisi Erol Özçelik koordinasyonunda yapıldı.

Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine yönelik gece canlı arama ve oryantiring eğitimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.