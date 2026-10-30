Çıldır'da öğrenci servisleri denetlendi
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bahçesinde Trafik Jandarması ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bahçesinde Trafik Jandarması ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında 8 okul servis aracı kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda araç ilgililerine gerekli uyarılarda bulunuldu.
Yetkililer, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetim faaliyetleri titizlikle sürdürüleceğini ifade ettiler
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