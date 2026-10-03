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        Ardahan'da Kısır Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

        Ardahan'da Kısır Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karının düşmesiyle beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Ardahan'da Kısır Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

        Ardahan'da Kısır Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karının düşmesiyle beyaza büründü.

        Kentte gece etkili olan sağanak, bir süre sonra yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Çıldır ve Ardahan sınırında bulunan 3 bin 197 metre yüksekliğindeki Kısır Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

        Çıldır tarafından görülebilen zirvede sis de etkili oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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