Ardahan'da Kısır Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Çıldır tarafından görülebilen zirvede sis de etkili oldu.

Çıldır ve Ardahan sınırında bulunan 3 bin 197 metre yüksekliğindeki Kısır Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte gece etkili olan sağanak, bir süre sonra yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.