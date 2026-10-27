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        Aydın birincisi Bade, projesini uluslararası arenaya taşıdı

        Aydın birincisi olan projesiyle 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne katılan Söke BİLSEM öğrencisi Bade Bankı, Gaziantep'te Aydın'ı temsil ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Aydın birincisi Bade, projesini uluslararası arenaya taşıdı

        Aydın birincisi olan projesiyle 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’ne katılan Söke BİLSEM öğrencisi Bade Bankı, Gaziantep’te Aydın’ı temsil ediyor.

        Aydın’ın Söke ilçesinde eğitim gören Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Bade Bankı, aile içinde sözlü olarak ifade edilmeden aktarılan davranışları ele alan projesiyle uluslararası bilim ve kültür şenliğinde Aydın’ı temsil ediyor. Söke BİLSEM öğrencisi Bade Bankı, danışman öğretmeni Aynur Sezici Yılmaz rehberliğinde hazırladığı "Sessiz Değerler: Ailede Söylenmeden Öğretilen Davranışlar" adlı projeyle Aydın il birincisi oldu. Elde ettiği başarıyla 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’ne katılmaya hak kazanan Bankı, Gaziantep’te düzenlenen organizasyonda projesini tanıtıyor. Aile içinde çocuklara yalnızca sözlerle değil, davranışlar ve günlük yaşam pratikleriyle de aktarılan değerleri konu alan proje, öğrencinin bilimsel araştırma ve kültürel değerler üzerine çalışmalarını ortaya koyuyor. Söke BİLSEM tarafından yapılan paylaşımda, Aydın’ı uluslararası organizasyonda temsil eden öğrenci Bade Bankı ve danışman öğretmeni Aynur Sezici Yılmaz tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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