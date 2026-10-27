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        ADÜ'de meslek yüksekokullarının akreditasyon süreçleri değerlendirildi

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) 6 meslek yüksekokulundaki çeşitli programların akreditasyon süreçleri kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirilirken, üniversitede 36 bölüm ve programın akreditasyon belgesi aldığı, 40'tan fazla bölüm ve programın ise akreditasyon sürecinin devam ettiği açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ADÜ'de meslek yüksekokullarının akreditasyon süreçleri değerlendirildi

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) 6 meslek yüksekokulundaki çeşitli programların akreditasyon süreçleri kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirilirken, üniversitede 36 bölüm ve programın akreditasyon belgesi aldığı, 40'tan fazla bölüm ve programın ise akreditasyon sürecinin devam ettiği açıklandı.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent, Bozdoğan, Karacasu Memnune İnci, Köşk, Nazilli Sağlık Hizmetleri ve Söke Sağlık Hizmetleri meslek yüksekokullarının akreditasyon süreçleri kapsamında, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) Akreditasyon Ekibi ile değerlendirme toplantısı düzenlendi. Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent başkanlık etti.

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        Toplantıda, 6 meslek yüksekokulunda yer alan toplam 12 programın akreditasyon süreçleri ele alındı. Buharkent MYO'da Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile Çağrı Merkezi Hizmetleri, Bozdoğan MYO'da Laborant ve Veteriner Sağlık, Karacasu Memnune İnci MYO'da İşletme Yönetimi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği, Köşk MYO'da Gıda Teknolojisi ile Lojistik programları değerlendirildi. Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO'da Evde Hasta Bakımı, Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da ise Evde Hasta Bakımı, Ameliyathane Hizmetleri ile İlk ve Acil Yardım programları değerlendirme kapsamına alındı.

        "36 bölüm ve program akreditasyon belgesi aldı"

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        Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitede kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Akredite bölüm ve program sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Kent, saha değerlendirme süreçleri tamamlanan programlarla birlikte üniversitede 36 bölüm ve programın akreditasyon belgesi aldığını, 40'tan fazla bölüm ve programın ise akreditasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Kent, üniversitenin kurumsal akreditasyona da sahip olduğunu vurguladı.

        Son üç yılda akreditasyon alanında ülke genelinde ilk beş üniversite arasında yer aldıklarını kaydeden Kent, akreditasyon belgesi almanın tek başına yeterli olmadığını dile getirdi. Elde edilen başarıların korunması ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kent, kalite çalışmalarının süreklilik ve sürdürülebilirlik anlayışıyla yürütülmesinin önemini vurguladı.

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        Öğrencilerin akredite programlara yönelik tercihlerinin arttığını da belirten Kent, Aydın'ın önemli bir turizm destinasyonu olması nedeniyle özellikle turizm alanındaki programlarda akreditasyonun stratejik önem taşıdığını ifade etti.

        Üniversitenin çalışmaları sunumla aktarıldı

        Toplantıda, kalite ve akreditasyondan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem tarafından "20232026 Faaliyetlerimiz ve Başarı Çıktılarımız" başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda akreditasyon çalışmaları ve elde edilen başarıların yanı sıra uluslararası sıralamalar, akademik başarılar, projeler, dijital dönüşüm, eğitimöğretim alanındaki yenilikler, toplumsal katkı faaliyetleri, sürdürülebilirlik uygulamaları ve üniversitesanayi iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

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        Üniversitenin araştırma üniversitesi vizyonu, kalite güvencesi ve akreditasyon hedefleri ile sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem, Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter Vekili Tanfer Bilge, meslek yüksekokulu müdürleri ve müdür yardımcıları, genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları katıldı.

        Üniversitenin idari süreçleri ve akreditasyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı, MEDEK Akreditasyon Ekibi tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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