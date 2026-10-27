Başkan Künkcü: "Desteklerden yararlanın"

Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, hizmet sektöründe yeni kurulan işletmelere yönelik KOSGEB desteklerine dikkat çekerek esnaf ve girişimcileri başvuru şartlarını incelemeye davet etti.

KOSGEB Aydın İl Müdürü Berkay Çetin Oral ile Birlik binasında bir araya gelen Künkcü, Girişimci Destek Programı hakkında esnaf ve girişimcilere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Yeni kurulan işletmelerin desteklenmesinin önemini vurgulayan Künkcü, "İşletmelerimizin kuruluş aşamasında desteklenmesi, faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve geleceğe daha güvenle bakabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. KOSGEB Aydın Müdürlüğümüzün Birliğimize ilettiği bilgilendirmeye göre, hizmet sektöründe yeni kurulan işletmelere yönelik Girişimci Destek Programı yeniden yapılandırıldı. Şartları sağlayan esnaf ve girişimcilerimizin bu imkânları değerlendirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Programın içeriğine ilişkin bilgi veren Künkcü, "İş Kurma Desteği kapsamında Platform Giderleri Desteği ve Performans Desteği bulunuyor. Platform Giderleri Desteği, dijital şirketlerin platform kayıt ücretini kapsarken Performans Desteği kapsamında 8 brüt asgari ücrete kadar destek sağlanıyor. Desteklerden yararlanmak isteyen işletmelerimizin başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor" dedi.

Esnaf ve sanatkarların destek mekanizmalarına ilişkin doğru bilgiye ulaşmasını önemsediklerini belirten Künkcü, "İşini kuran, üreten ve istihdama katkı sunan her girişimcimizin yanındayız. Esnafımızın kendisine uygun desteklerden haberdar olmasını ve bu fırsatlardan yararlanmasını istiyoruz. Programın kapsamı ve başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgiye KOSGEB'in resmî internet sitesinden ulaşılabilir" diyerek açıklamalarını tamamladı.