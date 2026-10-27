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        Nazilli'de sağlık personeline siber güvenlik eğitimi verildi

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nazilli'de sağlık personeline güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile siber tehditlere karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Nazilli'de sağlık personeline siber güvenlik eğitimi verildi

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nazilli’de sağlık personeline güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile siber tehditlere karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

        Aydın’ın Nazilli ilçesinde sağlık personeline yönelik siber güvenlik eğitimi düzenlendi. Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi’nde 2326 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından güvenli ve bilinçli internet kullanımı, internet ortamında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.

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        Eğitime Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş, ilçedeki Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ve Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı. Eğitim öncesinde sağlık personeline hitap eden Kaymakam Huriye Küpeli Kan, siber güvenliğin önemine dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla aile hekimlerine ve sağlık personeline teşekkür eden Kan, görevlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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