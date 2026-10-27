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        Bozdoğan'da GES projesi yüzde 75 seviyesine ulaştı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilen 1,5 milyon dolarlık Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde çalışmaların yüzde 75'i tamamlandı. Yılsonuna doğru devreye alınması planlanan tesisin, belediyenin elektrik giderlerini karşılaması ve ek gelir sağlaması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Bozdoğan'da GES projesi yüzde 75 seviyesine ulaştı

        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilen 1,5 milyon dolarlık Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde çalışmaların yüzde 75’i tamamlandı. Yılsonuna doğru devreye alınması planlanan tesisin, belediyenin elektrik giderlerini karşılaması ve ek gelir sağlaması hedefleniyor.

        Bozdoğan Belediyesi tarafından İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Ek2 Projesi kapsamında Güneş Enerjisi Santrali’nin yapım çalışmaları devam ediyor.

        Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, proje kapsamında İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü yetkilileri, danışman firma ve yüklenici firma temsilcileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından teknik heyet ve belediye yetkilileri, yaklaşık 1 milyon 500 bin dolar ihale bedeline sahip yatırım alanında incelemelerde bulundu.

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        Yıllık enerji üretimiyle belediye bütçesine katkı sağlayacak

        Yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kurulan santralin yapımında yüzde 75 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını belirten Başkan Özel, tesisin tamamlandığında 2,7 MWp kurulu güce sahip olacağını bildirdi. Çalışmaların yılsonuna doğru tamamlanarak santralin devreye alınmasının planlandığını ifade eden Özel, yatırımın belediyenin enerji maliyetlerini azaltmasının yanı sıra bütçeye ek gelir sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

        Başkan Özel, projeye ilişkin değerlendirmesinde "Bu yatırım tamamlandığında belediyemizin tüm elektrik giderlerini karşılayacak, bununla birlikte belediyemize ek gelir sağlayacak önemli bir projeyi Bozdoğan’ımıza kazandırmış olacağız. Bozdoğan’ımızın kaynaklarını verimli kullanmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve geleceğe daha güçlü bir belediye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güneşin enerjisini ilçemizin geleceğine dönüştürüyoruz. Bozdoğan’ımız için üretmeye, tasarruf etmeye ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

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        GES projesinin tamamlanmasıyla birlikte Bozdoğan Belediyesi’nin enerji giderlerinin azaltılması ve yerel yönetim bütçesinde tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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