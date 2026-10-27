Bozdoğan'da çocuklar 'Cumhuriyet' için pedalladı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet korteji gerçekleştirildi. Öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte çocuklar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bisikletleriyle sokaklara taşıdı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen korteje Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, eşi Hakime Büşra Purtul Sözen, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, bisikletleriyle kortejde yer alarak bayram sevincini paylaştı.

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