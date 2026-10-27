Germencik'te bin 137 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 137 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak Germencik ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 137 gram metamfetamin, 1,92 gram esrar, 2 adet tabanca, 1 adet hassas terazi ve ölçü kabı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 235 bin 540 TL ve 100 Amerikan Doları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188) suçundan işlem yapılan İ.Ç. ve G.K. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.