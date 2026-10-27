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        Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'ndaki yol çalışmalarını sürdürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ulaşım yatırımlarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'nde iki ayrı noktada yürütülen çalışmalarla hem ulaşım altyapısı güçlendiriliyor hem de yolların güvenliği artırılıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'ndaki yol çalışmalarını sürdürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ulaşım yatırımlarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi’nde iki ayrı noktada yürütülen çalışmalarla hem ulaşım altyapısı güçlendiriliyor hem de yolların güvenliği artırılıyor.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Soğucak Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Kazı ve dolgu işlemlerinin devam ettiği caddede, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte asfalt serimi, kaldırım yapımı ve yol çizgilerinin çekimi gerçekleştirilecek.

        Atatürk Caddesi’ndeki çalışmalarla eş zamanlı olarak 1380. Cadde’de de iksa uygulaması yapılıyor. Toprak kaymalarının önüne geçilmesi ve zeminin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarla bölgede ulaşım güzergahı daha da güvenli hale getirilecek.

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        Yol yapım, yenileme ve güçlendirme çalışmalarının kent genelinde sürdürüleceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizin dört bir yanında eş zamanlı olarak hayata geçirdiğimiz yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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