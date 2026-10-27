Başkan Ercan: "Geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü olan kabristanlarımıza sahip çıkıyoruz"

Donduran Mahalle Mezarlığı'ndaki çalışmaları inceleyen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan; "Ecdadımızın emaneti, geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü olan kabristanlarımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Yenipazar Belediyesi, ilçe genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin son adresi Donduran Mahallesi oldu. Mahalle mezarlığında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiren ekipler, mezarlık duvarlarını da yeniledi. Çalışmaları yerinde inceleyen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ise hem ekiplere kolaylıklar diledi hem de yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ercan, mezarlıkların önemine dikkat çekerek "Ecdadımızın emaneti, geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü olan kabristanlarımıza sahip çıkıyoruz. Donduran Mahallemizdeki mezarlığımızda başlattığımız duvar bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Ekiplerimizin titizlikle sürdürdüğü bu çalışmayı en kısa sürede tamamlayarak mahallemize yakışır, daha güvenli ve düzenli bir görünüme kavuşturacağız. Mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.