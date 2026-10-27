Efeler'de çocuk oyun alanları yenileniyor

Efeler Belediyesi, kent genelindeki çocuk oyun alanlarını daha güvenli ve modern hale getirmek amacıyla yürüttüğü yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinlerinden gelen talepler ve yapılan teknik incelemeler doğrultusunda çocukların gün boyunca vakit geçirdiği parkları tek tek elden geçiriyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak Meşrutiyet Mahallesi’nde bulunan Şehit Kubilay Parkı’nın çocuk oyun alanı tamamen yenilendi. Zemin deformasyonunu önlemek ve kazaların önüne geçmek amacıyla mevcut zemin kaldırılarak esnek ve darbe emici kauçuk malzeme ile kaplandı. Parkta yer alan oyuncakların ve oyun gruplarının bakım, onarım ve boyama işlemleri tamamlanarak çocukların kullanımına hazır hale getirildi.

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Ekipler, ilçe sınırları içerisinde tespit edilen ve ihtiyaç duyulan diğer parklarda da benzer yenileme ve bakım çalışmalarına planlanan program dahilinde devam ediyor.

Yapılan yenileme çalışmalarından memnuniyet duyan Meşrutiyet Mahallesi sakinleri oyun alanının kısa sürede daha güvenli ve temiz bir görünüme kavuşturulmasından dolayı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.