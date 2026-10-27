Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kız arkadaşını kafasından vurdu

        Kız arkadaşını kafasından vurdu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşını kafasından vuran şahıs polis ekiplerince yakalanırken, hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Kız arkadaşını kafasından vurdu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşını kafasından vuran şahıs polis ekiplerince yakalanırken, hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, bugün öğlen saatlerinde Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D (24) kız arkadaşı K.K.'nın (18) evine gitti. Evde buluşan çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D. yanında getirdiği silahla kız arkadaşını vurdu. V.D. daha sonra aynı silahla hayatına son vermek isterken, evde bulunan kişiler araya girdi. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından silahla vurularak ağır şekilde yaralanan K.K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        REKLAM

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'ndaki yol çalışmalarını sürdürüyor
        Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'ndaki yol çalışmalarını sürdürüyor
        Başkan Ercan: "Geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü olan kabristanla...
        Başkan Ercan: "Geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü olan kabristanla...
        Aydın kestanesinde sezonun ilk ürünü 600 TL'den alındı
        Aydın kestanesinde sezonun ilk ürünü 600 TL'den alındı
        Efeler'de çocuk oyun alanları yenileniyor
        Efeler'de çocuk oyun alanları yenileniyor
        Aydın birincisi Bade, projesini uluslararası arenaya taşıdı
        Aydın birincisi Bade, projesini uluslararası arenaya taşıdı
        Aydın'da servis şoförleri ve rehber personellere trafik eğitimi
        Aydın'da servis şoförleri ve rehber personellere trafik eğitimi