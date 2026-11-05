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        Aydın Büyükşehir'in Nazilli'de yol yenileme ve altyapı çalışmaları sürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla Aydın'a kazandırılan yatırımlara her geçen gün yenileri ekleniyor. 17 ilçenin tamamında eş zamanlı sürdürülen çalışmalarla kazanan Aydın ve Aydınlılar olurken, Nazilli'de çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Aydın Büyükşehir'in Nazilli'de yol yenileme ve altyapı çalışmaları sürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla Aydın’a kazandırılan yatırımlara her geçen gün yenileri ekleniyor. 17 ilçenin tamamında eş zamanlı sürdürülen çalışmalarla kazanan Aydın ve Aydınlılar olurken, Nazilli’de çalışmalar devam ediyor.

        ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Nazilli ilçesine bağlı Ordu Caddesi’nde başlatılan 4 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu hattı ve 225 adet abone bağlantısı yenileme işinde çalışmalar sürüyor. Caddede altyapı çalışmaları sürerken, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmaları ile eş zamanlı gerçekleştirilen kazı işlemlerinin ardından sıcak asfalt serimi, kaldırım yenileme, orta refüj düzenleme ile yol çizgi ve logo çalışmaları da yapılacak. Güzergah, altyapı ve yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

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        Tüm ilçelerde yatırım ve projelerini eş zamanlı olarak sürdürdüklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Yatırım ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyor, hizmetlerimizi Aydınımıza kazandırıyoruz. Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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