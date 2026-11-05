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        Söke'de üniversite öğrencilerine organ bağışının önemi anlatıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlenerek organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Söke'de üniversite öğrencilerine organ bağışının önemi anlatıldı

        Aydın’ın Söke ilçesinde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlenerek organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekildi.

        Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ebe Gülcan Akça tarafından Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere organ bağışı ve organ nakli hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte organ bağışının önemi, organ naklinin hastalara yeniden yaşam şansı sunan rolü ve toplumda bu konuda farkındalığın artırılmasının gerekliliği ele alındı. Organ bağışının daha fazla kişiye ulaşması ve toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, organ bağışının hayat kurtardığı mesajı verildi.

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