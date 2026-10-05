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        Aydın merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli yakalandı

        Aydın merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyonda 111 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Aydın merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli yakalandı

        Aydın merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyonda 111 şüpheli gözaltına alındı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışma kapsamında Aydın, Muğla ve Denizli'de belirlenen 63 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 3 tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan 34 aparat ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.

        Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen 111 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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