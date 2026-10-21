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        Aydın Ticaret Borsası'ndan markalaşma yolunda üyelerine stratejik destek

        Aydın Ticaret Borsası, üyelerinin ticari değerlerini güvence altına almak ve küresel rekabette öne geçmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlık hizmetine aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Aydın Ticaret Borsası'ndan markalaşma yolunda üyelerine stratejik destek

        Aydın Ticaret Borsası, üyelerinin ticari değerlerini güvence altına almak ve küresel rekabette öne geçmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlık hizmetine aralıksız devam ediyor.

        Borsa binasında gerçekleştirilen görüşmelerde; Borsa Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanı Huriye Özener, borsa üyeleriyle bir araya gelerek birebir markalaşma, patent yönetimi ve coğrafi işaretlerin ticari koruma süreçlerini kapsayan danışmanlık hizmeti verdi.

        Programda; firmalara ait marka adlarının korunması, yeni buluş ve tasarımların patent süreçleri ile Aydın’ın coğrafi işaretli ürünlerinin doğru kullanımı ve etiket standartları detaylıca aktarıldı.

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        Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu hususlara dikkat çekti: "Bölgemizin ürettiği eşsiz tarımsal ve sınai değerlerin piyasada hak ettiği finansal karşılığı bulması, ancak güçlü bir fikri mülkiyet korumasıyla mümkündür. Üyelerimizin ticari markalarını ve özgün tasarımlarını güvence altına almalarını çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanımız Huriye Özener rehberliğinde sunduğumuz bu hizmetle, işletmelerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda hukuki ve ticari altyapılarını güçlendirmelerine imkan tanıyoruz"

        Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanı Huriye Özener ise görüşmelerde firmalara özel durum analizleri yaparak; marka başvuru adımları, taklit ürünlerle mücadele yöntemleri ve coğrafi işaret tescilinin işletmelere sunduğu katma değer hakkında teknik bilgilendirmelerde bulundu.

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        Aydın Ticaret Borsası, her ay düzenli olarak sunacağı Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlığı hizmetiyle üyelerinin markalaşma süreçlerine destek vermeyi sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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