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        Aydın'da zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunları konuşuldu

        Aydın'da zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunları ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Aydın'da zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunları konuşuldu

        Aydın'da zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunları ele alındı.

        Aydın Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği heyetinin katılımıyla toplantı yapıldı.

        Toplantıda rekolte tahmini, ambalajlı ve katma değerli ürün ihracatının artırılması, uluslararası pazarda Türk zeytin ve zeytinyağının rekabet gücünün yükseltilmesi, markalaşma stratejileri ile üretici ve tüccarın karşılaştığı mevcut sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, sektör paydaşlarıyla ortak akıl yürütmenin önemini dile getirdi.

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        Çondur, "Aydın zeytini ve zeytinyağı, hem sahip olduğu yüksek kalite hem de coğrafi işaretli değerleriyle bölge ve ülke ekonomimizin lokomotif güçlerindendir. Bugün Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğimiz ile bir araya gelerek sektörümüzün en önemli gündem maddelerini detaylı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

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