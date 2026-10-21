Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrenci toplulukları tanıtıldı

Etkinlikte öğrencilere tavuklu pilav, çorba ve tatlı ikramı da yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de burada stant kurarak öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Toplulukları gezen öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında biligi veren topluluk, yeni üye kabulü yaptı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından "Öğrenci Toplulukları Tanıtım ve Üye Kabul Günleri" etkinliği düzenlendi.

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