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        Kadın emeği fabrikası Türk Kadınlar Konseyi üyelerinden tam not aldı

        Türkiye'nin farklı şehirleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Aydın'a gelen Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyeleri, Efeler Belediyesi Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nı ziyaret ederek kadın istihdamına yönelik çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Kadın emeği fabrikası Türk Kadınlar Konseyi üyelerinden tam not aldı

        Türkiye’nin farklı şehirleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Aydın’a gelen Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyeleri, Efeler Belediyesi Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nı ziyaret ederek kadın istihdamına yönelik çalışmaları inceledi.

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Aydın’a gelen Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyelerini makamında ağırladı. Türk Kadınlar Konseyi Derneği Aydın Şube Başkanı Şükran Çağlar ve Türk Kadınlar Konseyi Efeler Şube Başkanı Tülay Atıgan’ın da aralarında bulunduğu heyette Ankara, İstanbul, Bursa, Bolu ve Kıbrıs’tan gelen dernek üyeleri yer aldı. Başkan Yetişkin’in makamında gerçekleşen ziyaretin ardından heyet, Efeler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nı ziyaret etti. Tamamı kadın çalışanlardan oluşan fabrikayı gezen konuklar, üretim alanlarını inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen ve yerel tarım ürünlerini katma değerli ürünlere dönüştüren fabrikada gerçekleştirilen çalışmalar, konukların büyük beğenisini topladı. Fabrikanın yalnızca bir üretim tesisi olmanın ötesinde kadınlara istihdam sağlayan, emeklerini ekonomik değere dönüştüren ve yerel kalkınmaya katkıda bulunan önemli bir merkez olduğunu gözlemleyen dernek üyeleri, çalışmalar karşısında duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle üretimin her aşamasında kadınların görev alması, ziyaretçilerin takdirini kazandı. Efeler’de kadın emeğine verilen değeri yakından görme fırsatı bulan Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyeleri, hem belediyede gördükleri sıcak karşılama hem de fabrikada yürütülen çalışmalar dolayısıyla memnuniyetlerini ifade etti. Kadınların üretimde aktif rol üstlenmesini sağlayan bu tür projelerin yaygınlaşmasının önemine dikkat çeken konuklar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti.

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