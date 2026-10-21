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        Nazillispor sezonu Germencik'te açıyor

        Süper Amatör Lig'in açılış haftasında pazar günü Germencikspor'a konuk olacak Nazilli Şehir Spor Kulübü, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Hazırlık dönemini namağlup tamamlayan siyahbeyazlıların bu zorlu mücadelesine, güvenlik kararı gereği deplasman taraftarı alınmayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Nazillispor sezonu Germencik'te açıyor

        Süper Amatör Lig'in açılış haftasında pazar günü Germencikspor'a konuk olacak Nazilli Şehir Spor Kulübü, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Hazırlık dönemini namağlup tamamlayan siyahbeyazlıların bu zorlu mücadelesine, güvenlik kararı gereği deplasman taraftarı alınmayacak.

        Süper Amatör Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Ligin ilk haftasında Nazilli Şehir Spor Kulübü, zorlu Germencikspor deplasmanında sahaya çıkıyor. 25 Ekim Pazar günü Germencik İlçe Stadı'nda oynanacak kritik müsabakada ilk düdük saat 16.00'da çalacak.

        Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen siyahbeyazlılar, yaklaşık 1,5 aydır Esat Ergüler Tesisleri'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Ayhan Yıldız yönetiminde sıkı bir kamp dönemi geçiren "Naz Naz", bu süreçte oynadığı 5 hazırlık maçından da yenilgisiz ayrılarak lige ne kadar hazır olduğunu kanıtladı. Sezona 3 puanla başlamak isteyen Nazilli temsilcisi, Germencik deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

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        Öte yandan, heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Nazilli taraftarlarını üzen bir gelişme yaşandı. İlçe Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, pazar günü oynanacak mücadeleye deplasman seyircisi alınmayacak. Siyahbeyazlı taraftarlar, sezonun bu ilk maçında takımlarını tribünden destekleyemeyecek.

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