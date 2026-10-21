Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına Furkan Çağrı Yılmaz atandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde değişiklik yaşandı. Germencik’te Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Furkan Çağrı Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Yılmaz’ın yeni görevlendirmesiyle birlikte Germencik Adliyesi’nde başsavcılık görevini yürüten isim değişirken, görevi daha önce İbrahim Ethem Özcan’ın yürüttüğü öğrenildi. Ayrıca yeni görevine başlayan Yılmaz, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'a gerçekleştirdi.

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