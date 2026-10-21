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        Başkan Yetişkin'den Efeler'e Atatürk Kültür Evi

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde hayata geçirilen Atatürk Kültür Evi, 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Atatürk Kültür Evi, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi'ne de ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Başkan Yetişkin'den Efeler'e Atatürk Kültür Evi

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde hayata geçirilen Atatürk Kültür Evi, 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Atatürk Kültür Evi, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi’ne de ev sahipliği yapacak.

        Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1620 Sokak No:16 adresinde hizmet verecek Atatürk Kültür Evi, Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşatılmasına katkı sunarken, kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Başkan Anıl Yetişkin’in desteğiyle dernek, faaliyetlerini Atatürk Kültür Evi çatısı altında sürdürecek. Böylece Atatürkçü düşüncenin yaygınlaştırılması, Cumhuriyet kazanımlarının korunması ve toplumsal bilincin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar için yeni bir merkez oluşturulacak.

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        Açılış programının ardından saat 19.00’da Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu’nda "Yeniden Atatürk Cumhuriyeti" başlıklı konferans düzenlenecek. Konferansta Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve Eğitimİş Genel Başkanı Kadem yer alacak.

        Tüm vatandaşları bu anlamlı açılışa davet eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini yaşatmak adına kentimize kazandırdığımız Atatürk Kültür Evi’nin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimizi açılış törenimize davet ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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