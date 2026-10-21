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        Kuyucak'ta zeytin bahçelerinde hasat mesaisi

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zeytin hasadı sürerken, Kurtuluş Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Ahmet Gülderen, çiftçilere bereketli kazançlar diledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Kuyucak'ta zeytin bahçelerinde hasat mesaisi

        Aydın’ın Kuyucak ilçesinde zeytin hasadı sürerken, Kurtuluş Mahallesi’nde üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Ahmet Gülderen, çiftçilere bereketli kazançlar diledi.

        Aydın’ın Kuyucak ilçesinde zeytin hasadı devam ediyor. İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde gerçekleştirilen hasat çalışmalarına Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen ve ilgili kurum amirleri de katıldı. Zeytin bahçelerinde üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Gülderen, hasat çalışmaları hakkında bilgi alarak çiftçilere kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi. Bölgede zeytin üretiminin önemli bir geçim kaynağı olduğu ilçede, üreticiler hasat mesaisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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