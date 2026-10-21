Kuşadası'nda 'Kadınlar zirvesi' başladı

Kuşadası, Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) tarafından ‘Kadınlar Var, Herkese Barış’ temasıyla düzenlenen Zirve 2026 buluşmasına ev sahipliği yapmaya başladı. Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, "Kuşadası Belediyesi olarak bizler de kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer almalarını çok önemsiyor ve bu amaçla birçok projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Kuşadası’nda, TKKD’nin gerçekleştirdiği buluşma, Türkiye’nin farklı şehirleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen dernek üyeleri ile akademisyenlerin katılımıyla 5 yıldızlı bir otelde başladı. 24 Ekim Cumartesi gününe kadar sürecek olan etkinliğin açılışına, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı da katıldı. Üç gün sürecek olan etkinlikte, eşitlik ve barış teması üzerinden Türkiye’de ve dünyada kadınların yaşadıkları topluma olan katkıları anlatılacak. Belgesel gösterimlerinin de yapılacağı etkinlikte ayrıca sağlık ve iklim konularında sunumlar yapılıp, Milli Mücadele döneminde Türk kadınının oynadığı rol ve gösterdiği kahramanlıklarla ilgili katılımcılara bilgi aktarılacak. Etkinlik, Kuşadası’nın turistik bölgelerine yapılacak gezilerle sona erecek.

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Etkinlikte bir konuşma yapan TKKD Genel Başkanı Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, "İlkini geçen yıl Elazığ’da düzenlediğimiz zirvemiz, bizlere yeni dostluklar ve yeni alanlarda çalışma azmi kazandırdı. Bu yıl da bereketli Menderes havzası, antik kentleri, inciri ve kestanesiyle ünlü Ege’nin incisi Aydın ilimizdeyiz. Aydın, Efeler ve Kuşadası şubelerimizin ev sahipliğinde sizlerle yeniden bir araya gelmekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız. Bu seneki temamızı barış olarak belirledik. Barış sadece silahların susması değil, bir çocuğun huzurla uyuyabilmesi, bir kadının şiddet görmeden yaşayabilmesi, bir insanın kimliği, düşüncesi ve inancı nedeniyle dışlanmamasıdır" dedi.

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"Kadınlar için birçok projeyi yaşama geçiriyoruz"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Taşdelen Dağlı ise "Öncelikle sizlere Belediye Başkan Vekilimiz Tahsin Demirtaş’ın selamlarını getirdim. Kadınların yaşamı her alanda eşit haklara, eşit fırsatlara sahip olması, güçlü ve demokratik toplumun temel şartlarından biridir. Kadınların karar alma süreçlerinde etkin bir rol üstlendiği toplumlarda barışın ve adaletin temelleri de güçlü olacaktır. Kuşadası Belediyesi olarak bizler de kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer almalarını çok önemsiyor ve bu amaçla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin de gerçekleştirdiği çalışmaları çok kıymetli buluyorum" diye konuştu.