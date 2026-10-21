Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kuşadası'nda 'Kadınlar zirvesi' başladı

        Kuşadası'nda 'Kadınlar zirvesi' başladı

        Kuşadası, Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) tarafından 'Kadınlar Var, Herkese Barış' temasıyla düzenlenen Zirve 2026 buluşmasına ev sahipliği yapmaya başladı. Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, "Kuşadası Belediyesi olarak bizler de kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer almalarını çok önemsiyor ve bu amaçla birçok projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Kuşadası'nda 'Kadınlar zirvesi' başladı

        Kuşadası, Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) tarafından ‘Kadınlar Var, Herkese Barış’ temasıyla düzenlenen Zirve 2026 buluşmasına ev sahipliği yapmaya başladı. Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, "Kuşadası Belediyesi olarak bizler de kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer almalarını çok önemsiyor ve bu amaçla birçok projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

        Kuşadası’nda, TKKD’nin gerçekleştirdiği buluşma, Türkiye’nin farklı şehirleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen dernek üyeleri ile akademisyenlerin katılımıyla 5 yıldızlı bir otelde başladı. 24 Ekim Cumartesi gününe kadar sürecek olan etkinliğin açılışına, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı da katıldı. Üç gün sürecek olan etkinlikte, eşitlik ve barış teması üzerinden Türkiye’de ve dünyada kadınların yaşadıkları topluma olan katkıları anlatılacak. Belgesel gösterimlerinin de yapılacağı etkinlikte ayrıca sağlık ve iklim konularında sunumlar yapılıp, Milli Mücadele döneminde Türk kadınının oynadığı rol ve gösterdiği kahramanlıklarla ilgili katılımcılara bilgi aktarılacak. Etkinlik, Kuşadası’nın turistik bölgelerine yapılacak gezilerle sona erecek.

        REKLAM

        Etkinlikte bir konuşma yapan TKKD Genel Başkanı Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, "İlkini geçen yıl Elazığ’da düzenlediğimiz zirvemiz, bizlere yeni dostluklar ve yeni alanlarda çalışma azmi kazandırdı. Bu yıl da bereketli Menderes havzası, antik kentleri, inciri ve kestanesiyle ünlü Ege’nin incisi Aydın ilimizdeyiz. Aydın, Efeler ve Kuşadası şubelerimizin ev sahipliğinde sizlerle yeniden bir araya gelmekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız. Bu seneki temamızı barış olarak belirledik. Barış sadece silahların susması değil, bir çocuğun huzurla uyuyabilmesi, bir kadının şiddet görmeden yaşayabilmesi, bir insanın kimliği, düşüncesi ve inancı nedeniyle dışlanmamasıdır" dedi.

        REKLAM

        "Kadınlar için birçok projeyi yaşama geçiriyoruz"

        Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Taşdelen Dağlı ise "Öncelikle sizlere Belediye Başkan Vekilimiz Tahsin Demirtaş’ın selamlarını getirdim. Kadınların yaşamı her alanda eşit haklara, eşit fırsatlara sahip olması, güçlü ve demokratik toplumun temel şartlarından biridir. Kadınların karar alma süreçlerinde etkin bir rol üstlendiği toplumlarda barışın ve adaletin temelleri de güçlü olacaktır. Kuşadası Belediyesi olarak bizler de kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer almalarını çok önemsiyor ve bu amaçla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Türk Kadınlar Konseyi Derneği’nin de gerçekleştirdiği çalışmaları çok kıymetli buluyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Aydın'da evin camına çarpan atmaca doğaya salındı
        Aydın'da evin camına çarpan atmaca doğaya salındı
        Aydın'da otomobil devrildi: 2 yaralı
        Aydın'da otomobil devrildi: 2 yaralı
        Ortaklar Sanayi esnafı kavşak istiyor
        Ortaklar Sanayi esnafı kavşak istiyor
        Kazanın ardından göreve dönen Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a moral desteğ...
        Kazanın ardından göreve dönen Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a moral desteğ...
        Kuşadası'nda telif hakları konuşuldu
        Kuşadası'nda telif hakları konuşuldu
        Başkan Kaya, minik Teoman ile buluştu
        Başkan Kaya, minik Teoman ile buluştu