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        Kazanın ardından göreve dönen Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a moral desteği

        Ankara dönüşünde geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlatan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, mesaisine dönerek Süper Amatör Küme'de mücadele edecek Koçarlı Belediyespor'u Köşk Doğanspor karşılaşması öncesinde ziyaret edip futbolculara baklava ikram etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Kazanın ardından göreve dönen Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a moral desteği

        Ankara dönüşünde geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlatan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, mesaisine dönerek Süper Amatör Küme’de mücadele edecek Koçarlı Belediyespor’u Köşk Doğanspor karşılaşması öncesinde ziyaret edip futbolculara baklava ikram etti.

        Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Ankara dönüşünde geçirdiği trafik kazasının ardından yeniden mesaisine başlayarak Koçarlı Belediyespor’a moral verdi. Ankara’daki temaslarının ardından Aydın’a dönerken makam otomobilinin bariyerlere çarpması sonucu trafik kazası geçiren ve kazayı yara almadan atlatan Başkan Arıcı, sağlık durumunun iyi olmasının ardından çalışmalarına geri döndü. Arıcı, beraberindeki yönetimle birlikte Süper Amatör Küme’de mücadele edecek Koçarlı Belediyespor Futbol A Takımı’nı, Köşk Doğanspor karşılaşması öncesinde ziyaret etti. Teknik direktör Ali Akalın ve teknik ekiple bir araya gelen Arıcı, futbolculara baklava ikram ederek yeni sezon öncesinde başarı dileklerini iletti. Koçarlı Belediyespor’un her zaman yanında olduklarını belirten Arıcı, futbolculara ve teknik ekibe destek mesajı verdi. Arıcı, "Futbolcularımıza ve teknik ekibimize yeni sezonda başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Haydi Koçarlı, başarılar bizim olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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