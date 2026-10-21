Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da otomobil devrildi: 2 yaralı

        Aydın'da otomobil devrildi: 2 yaralı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin yolda çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Aydın'da otomobil devrildi: 2 yaralı

        Aydın’ın Germencik ilçesinde otomobilin yolda çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaza Aydınİzmir otoyolu Abdurrahmanlar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BT 5917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden vatandaşların yardımı ile çıkarılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde araç ve çevre güvenliğini sağladı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Ortaklar Sanayi esnafı kavşak istiyor
        Ortaklar Sanayi esnafı kavşak istiyor
        Kuşadası'nda 'Kadınlar zirvesi' başladı
        Kuşadası'nda 'Kadınlar zirvesi' başladı
        Kazanın ardından göreve dönen Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a moral desteğ...
        Kazanın ardından göreve dönen Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a moral desteğ...
        Kuşadası'nda telif hakları konuşuldu
        Kuşadası'nda telif hakları konuşuldu
        Başkan Kaya, minik Teoman ile buluştu
        Başkan Kaya, minik Teoman ile buluştu
        Aydın'da zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunları konuşuldu
        Aydın'da zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunları konuşuldu