Aydın'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaza Aydınİzmir otoyolu Abdurrahmanlar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BT 5917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden vatandaşların yardımı ile çıkarılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde araç ve çevre güvenliğini sağladı.

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