Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Ortaklar Sanayi esnafı kavşak istiyor

        Ortaklar Sanayi esnafı kavşak istiyor

        Aydın Germencik'te bulanan Ortaklar Sanayi Sitesi'nin giriş yollarının kapatılacak olmasına tepki gösteren esnaf, yaklaşık bin kişinin ekmek yediği sanayiye ulaşımın zorlaşacağını belirterek kavşak yapılmasını istedi. Esnafla bir araya gelen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Ortaklar Sanayi esnafı kavşak istiyor

        Aydın Germencik’te bulanan Ortaklar Sanayi Sitesi’nin giriş yollarının kapatılacak olmasına tepki gösteren esnaf, yaklaşık bin kişinin ekmek yediği sanayiye ulaşımın zorlaşacağını belirterek kavşak yapılmasını istedi. Esnafla bir araya gelen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

        Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Ortaklar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Birol Şimşek ve Ortaklar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Veli Minik ile birlikte Ortaklar Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Karayollarının yol çalışmaları kapsamında sanayinin mevcut giriş yollarının kapatılacağını belirten esnaf, uygulanacak düzenlemeye tepki gösterdi. Sanayiye ulaşmak isteyenlerin yaklaşık iki kilometre ileriden dönmek zorunda kalacağını ifade eden işletme sahipleri, doğrudan giriş ve çıkış sağlayacak bir kavşak yapılmasını talep etti.

        REKLAM

        Yaklaşık bin kişinin geçimini sağladığı sanayi sitesinde giriş yollarının kapatılacak olmasının kaygı oluşturduğunu dile getiren esnaf, ulaşımın zorlaşmasının müşteri kaybına neden olacağını ve işlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Yol düzenlemesinde sanayinin ihtiyaçlarının dikkate alınmasını isteyen işletme sahipleri, mevcut girişler kapatılmadan önce çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.

        Esnafın taleplerini dinleyen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Oda Başkanı Birol Şimşek ve Kooperatif Başkanı Veli Minik ile birlikte sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti.

        Gerekli girişimleri yaptıklarını ve konuyu ilettiklerini ifade eden Künkcü, sanayi esnafının kavşak talebini gündeme taşıdıklarını kaydetti. Künkcü, esnafın mağduriyet yaşamaması ve sanayiye ulaşımın sağlıklı biçimde sürdürülmesi için sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Aydın'da evin camına çarpan atmaca doğaya salındı
        Aydın'da evin camına çarpan atmaca doğaya salındı
        Aydın'da otomobil devrildi: 2 yaralı
        Aydın'da otomobil devrildi: 2 yaralı
        Kuşadası'nda 'Kadınlar zirvesi' başladı
        Kuşadası'nda 'Kadınlar zirvesi' başladı
        Kazanın ardından göreve dönen Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a moral desteğ...
        Kazanın ardından göreve dönen Arıcı'dan Koçarlı Belediyespor'a moral desteğ...
        Kuşadası'nda telif hakları konuşuldu
        Kuşadası'nda telif hakları konuşuldu
        Başkan Kaya, minik Teoman ile buluştu
        Başkan Kaya, minik Teoman ile buluştu