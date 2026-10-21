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        Aydın'da evin camına çarpan atmaca doğaya salındı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin camına çarparak sersemleyen atmaca, yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Aydın'da evin camına çarpan atmaca doğaya salındı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin camına çarparak sersemleyen atmaca, yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı.

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan açıklamada, Değirmendere Mahallesi’nde bulunan bir evin balkon camına çarparak hareketsiz kalan hayvan ihbarı üzerine gönüllülerin adrese gittiği belirtildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, kuşun atmaca olduğu, çarpma sırasında sersemleyerek bayıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

        Gözetim altına alınan ve sağlık kontrollerinin ardından uçabilen kuş doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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