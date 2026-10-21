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        Aydın'da çocuk müstehcenliği operasyonu: 5 tutuklama

        AYDIN'DA çocuk müstehcenliği içeriklerini satın aldıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Aydın'da çocuk müstehcenliği operasyonu: 5 tutuklama

        AYDIN’DA çocuk müstehcenliği içeriklerini satın aldıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeriklerini para karşılığında sattığı tespit edilen ve söz konusu içerikleri satın aldıkları değerlendirilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerden 1’i emniyetten serbest kalırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A., Y.K., A.K., D.A. ve A.A. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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