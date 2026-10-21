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        Koyunlarını otlatırken ölü bulundu

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde koyunlarını otlatmak için bahçeye giden Ömer Özek (44) arazide ölü bulundu. Başından darbe aldığı belirlenen Özek'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Koyunlarını otlatırken ölü bulundu

        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde koyunlarını otlatmak için bahçeye giden Ömer Özek (44) arazide ölü bulundu. Başından darbe aldığı belirlenen Özek’in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

        Olay, bugün Pirlibey Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Koyunlarını otlatmak için bahçeye gittiği öğrenilen Ömer Özek, iddiaya göre koyun otlatan başka biri tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Özek’in başından darbe aldığı belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Özek’in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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