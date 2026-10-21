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        Kuşadası'nda kurtarılan atmaca ve sansar yeniden doğaya bırakıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cam çarpması sonucu yaralanan atmaca ile bir sitenin içine giren sansar, yapılan müdahalelerin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Kuşadası'nda kurtarılan atmaca ve sansar yeniden doğaya bırakıldı

        Aydın’ın Kuşadası ilçesinde cam çarpması sonucu yaralanan atmaca ile bir sitenin içine giren sansar, yapılan müdahalelerin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaralanma riskiyle karşı karşıya kalan atmaca ve sansar, duyarlı vatandaşlar ve doğaseverlerin desteğiyle kurtarılarak yeniden doğaya kavuştu. Kuşadası’nda zeytinliklerin arasında bulunan evinde yaşayan Oya Açıkalın, balkon camına çarpmasının ardından hareketsiz kalan yırtıcı bir kuş için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nden (EKODOSD) yardım istedi. Kedilerin zarar vermemesi için kuşu geçici olarak kafese alan Açıkalın’ın ihbarı üzerine yapılan incelemede, kuşun atmaca olduğu belirlendi. Cam çarpmasının etkisiyle sersemlediği tespit edilen atmaca, sağlık durumu kontrol edildikten sonra bir süre gözetim altında tutuldu. Beslenip dinlendirilen atmaca, uçabilecek duruma gelmesinin ardından yaşamını sürdürebileceği uygun bir doğal alanda yeniden doğaya bırakıldı.

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        Sansar da doğal yaşam alanına bırakıldı

        Kuşadası’nda yaban hayatına yönelik bir başka kurtarma çalışması ise Kadınlar Denizi Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Bir sitenin içine giren sansar, kapan kafesle yakalandıktan sonra yerleşim alanlarından uzakta uygun bir doğal alana bırakıldı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaşanan olayların kent ile doğal yaşam arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti. Kuşadası’nın merkez mahallelerinde yaban domuzu, tilki, sansar, porsuk, oklu kirpi, kirpi ve sincap gibi hayvanlarla karşılaşmaların giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Sürücü, bunun yalnızca yaban hayvanlarının sayısındaki artışla açıklanamayacağını ifade etti. Doğal yaşam alanlarının daralması, yapılaşmanın kırsal alanlara yayılması ve habitatların parçalanmasının yaban hayvanlarını insan yerleşimlerine yaklaştırabildiğini vurgulayan Sürücü, ormanların, makiliklerin, zeytinliklerin ve doğal vadilerin korunmasının önemine işaret etti.

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        Kuşadası’nı çevreleyen yeşil kuşağın ve kırsal alanların yapılaşma baskısından korunması gerektiğini belirten Sürücü; "Doğal alanlar yapılaşmayla parçalandığında yaban hayvanlarının beslenme, barınma ve üreme imkanları azalır. Yaşam alanları daraldıkça insanlarla karşılaşmaları da kaçınılmaz hale gelebilir. Bu karşılaşmalar kimi zaman hayvanların yaralanmasına veya ölmesine, kimi zaman da insanların zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle yerel yönetimlere, ilgili planlama birimlerine ve doğal alanların korunmasından sorumlu kurumlara önemli görevler düşüyor. Yapılaşma kararları alınırken ekolojik etkiler bilimsel verilerle değerlendirilmeli, doğal alanların parçalanmasını önleyecek, yaban hayatının sürekliliğini sağlayacak koruma önlemleri kararlılıkla uygulanmalıdır. Çünkü doğal yaşam alanlarını korumak, çocukların ve yaban hayvanlarının da özgürce yaşayabileceği bir gelecek bırakmaktır" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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