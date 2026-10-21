Başkan Yetişkin, sağlığına kavuşan minik Teoman'ı ağırladı

Almanya’da gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Teoman Çiftçi, tedavi sürecinde ailesine destek olan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i ziyaret etti.

SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden ve Almanya’da gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan minik Teoman Çiftçi, ailesiyle birlikte Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i ziyaret etti. Teoman’ın tedavi sürecinde ailesine destek olan ve yardım kampanyasına katkı sunan Başkan Yetişkin, minik misafirini büyük bir mutlulukla karşıladı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Teoman’ın yüzünden gülümseme eksik olmadı. Makamında ağırladığı minik Teoman ile yakından ilgilenen Başkan Yetişkin, onunla oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Ziyaret boyunca neşesi ve gülümsemesiyle herkesi mutlu eden Teoman, Başkan Yetişkin ile sıcak ve samimi anlar yaşadı. Ailesiyle de sohbet eden Başkan Yetişkin, tedavi süreci ve Teoman’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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"Teoman'ın bir gülüşü her şeye değer"

Teoman’ı sağlıklı ve mutlu görmenin kendisi için büyük bir sevinç olduğunu ifade eden Başkan Yetişkin, "Teoman’ın bir gülüşü her şeye değer. Onun sağlığına kavuştuğunu, bugün burada neşeyle oyunlar oynadığını görmek hepimiz için tarifsiz bir mutluluk. Bu süreçte dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Teoman’ın bundan sonraki yaşamını sağlıkla, mutlulukla geçirmesi en büyük dileğimiz. Bizim kapımız Teoman’a ve ailesine her zaman açık" dedi.

Ziyaretin sonunda minik Teoman’a Atatürk biblosu hediye eden Başkan Yetişkin, ailesine de iyi dileklerini iletti. Teoman’ın ailesi ise tedavi için yürütülen yardım kampanyasında destekleriyle yanlarında olan Başkan Yetişkin’e teşekkür etti.