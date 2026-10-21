Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Başkan Yetişkin, sağlığına kavuşan minik Teoman'ı ağırladı

        Başkan Yetişkin, sağlığına kavuşan minik Teoman'ı ağırladı

        Almanya'da gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Teoman Çiftçi, tedavi sürecinde ailesine destek olan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Başkan Yetişkin, sağlığına kavuşan minik Teoman'ı ağırladı

        Almanya’da gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Teoman Çiftçi, tedavi sürecinde ailesine destek olan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i ziyaret etti.

        SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden ve Almanya’da gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan minik Teoman Çiftçi, ailesiyle birlikte Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i ziyaret etti. Teoman’ın tedavi sürecinde ailesine destek olan ve yardım kampanyasına katkı sunan Başkan Yetişkin, minik misafirini büyük bir mutlulukla karşıladı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Teoman’ın yüzünden gülümseme eksik olmadı. Makamında ağırladığı minik Teoman ile yakından ilgilenen Başkan Yetişkin, onunla oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Ziyaret boyunca neşesi ve gülümsemesiyle herkesi mutlu eden Teoman, Başkan Yetişkin ile sıcak ve samimi anlar yaşadı. Ailesiyle de sohbet eden Başkan Yetişkin, tedavi süreci ve Teoman’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        REKLAM

        "Teoman'ın bir gülüşü her şeye değer"

        Teoman’ı sağlıklı ve mutlu görmenin kendisi için büyük bir sevinç olduğunu ifade eden Başkan Yetişkin, "Teoman’ın bir gülüşü her şeye değer. Onun sağlığına kavuştuğunu, bugün burada neşeyle oyunlar oynadığını görmek hepimiz için tarifsiz bir mutluluk. Bu süreçte dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Teoman’ın bundan sonraki yaşamını sağlıkla, mutlulukla geçirmesi en büyük dileğimiz. Bizim kapımız Teoman’a ve ailesine her zaman açık" dedi.

        Ziyaretin sonunda minik Teoman’a Atatürk biblosu hediye eden Başkan Yetişkin, ailesine de iyi dileklerini iletti. Teoman’ın ailesi ise tedavi için yürütülen yardım kampanyasında destekleriyle yanlarında olan Başkan Yetişkin’e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda kurtarılan atmaca ve sansar yeniden doğaya bırakıldı
        Kuşadası'nda kurtarılan atmaca ve sansar yeniden doğaya bırakıldı
        Aydın Ticaret Borsası'ndan markalaşma yolunda üyelerine stratejik destek
        Aydın Ticaret Borsası'ndan markalaşma yolunda üyelerine stratejik destek
        Kuyucak'ta zeytin bahçelerinde hasat mesaisi
        Kuyucak'ta zeytin bahçelerinde hasat mesaisi
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrenci toplulukları tanıtıldı
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrenci toplulukları tanıtıldı
        Başkan Yetişkin'den Efeler'e Atatürk Kültür Evi
        Başkan Yetişkin'den Efeler'e Atatürk Kültür Evi
        Aydın'da zeytin ve zeytinyağı için güç birliği Zeytin ve zeytinyağı sektörü...
        Aydın'da zeytin ve zeytinyağı için güç birliği Zeytin ve zeytinyağı sektörü...