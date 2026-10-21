Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da zeytin ve zeytinyağı için güç birliği Zeytin ve zeytinyağı sektörünün durumu ve stratejileri masaya yatırıldı

        Aydın'da zeytin ve zeytinyağı için güç birliği Zeytin ve zeytinyağı sektörünün durumu ve stratejileri masaya yatırıldı

        Aydın Ticaret Borsası ile Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği heyetinin bir araya geldiği toplantıda, yeni sezon rekolte tahminleri, katma değerli ürün ihracatı, markalaşma ve sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerileri ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Aydın'da zeytin ve zeytinyağı için güç birliği Zeytin ve zeytinyağı sektörünün durumu ve stratejileri masaya yatırıldı

        Aydın Ticaret Borsası ile Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği heyetinin bir araya geldiği toplantıda, yeni sezon rekolte tahminleri, katma değerli ürün ihracatı, markalaşma ve sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerileri ele alındı.

        Aydın Ticaret Borsası, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) heyetini ağırladı. KAGİK Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, zeytin ve zeytinyağı sektörünün mevcut durumu, sorunları ve ortak iş birliği süreçleri ele alındı. Toplantıya Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Uygun ve EZZİB yönetim kurulu heyeti katılım sağladı. Toplantı çerçevesinde belirlenen gündem maddeleri doğrultusunda; yeni sezon rekolte tahminleri, ambalajlı ve katma değerli ürün ihracatının artırılması, uluslararası pazarda Türk zeytin ve zeytinyağının rekabet gücünün yükseltilmesi, markalaşma stratejileri ile üretici ve tüccarın karşılaştığı mevcut sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek ortak akıl yürütmenin önemine değinerek "Aydın zeytini ve zeytinyağı hem sahip olduğu yüksek kalite hem de coğrafi işaretli değerleriyle bölge ve ülke ekonomimizin lokomotif güçlerindendir. Bugün Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğimiz ile bir araya gelerek sektörümüzün en önemli gündem maddelerini detaylı bir şekilde ele aldık. İhracat potansiyelimizi daha üst seviyelere taşımak, üreticimizin ve ihracatçımızın önündeki engelleri kaldırmak adına ortak projeler üretmeye ve güçlü iş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız" dedi. Karşılıklı görüş alışverişi ve gündem maddelerine yönelik değerlendirmelerin ardından toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        Nazillispor sezonu Germencik'te açıyor
        Nazillispor sezonu Germencik'te açıyor
        Kadın emeği fabrikası Türk Kadınlar Konseyi üyelerinden tam not aldı
        Kadın emeği fabrikası Türk Kadınlar Konseyi üyelerinden tam not aldı
        Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına Furkan Çağrı Yılmaz atandı
        Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına Furkan Çağrı Yılmaz atandı
        ADÜ'de enerji verimliliği çalışmaları sürüyor
        ADÜ'de enerji verimliliği çalışmaları sürüyor
        Hastanede tedavi gören çocuklar için destek oldular
        Hastanede tedavi gören çocuklar için destek oldular
        Söke'de pamuk hasat makineleri kontrol ediliyor
        Söke'de pamuk hasat makineleri kontrol ediliyor