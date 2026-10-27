Aydın'da 39 genç pilot mezuniyet sevinci yaşadı

Aydın Çıldır Havalimanı'nda düzenlenen Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nin 139. ve 140. filo mezuniyet töreninde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 39 genç pilot, brövelerini takarak diplomalarını aldı. Törene Aydın Valisi Dr. Osman Varol da katılarak mezunların heyecanına ortak oldu.

Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi (TAFA) 139. ve 140. filo mezuniyet töreni, Aydın Çıldır Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Pilot adaylarının mesleki eğitim süreçlerini tamamlamalarının ardından düzenlenen törende, 39 genç pilot mezuniyet sevinci yaşadı. Disiplin, azim ve özveri gerektiren zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan pilotlar, brövelerini takarak diplomalarını teslim aldı. Mezuniyet törenine katılan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, eğitimlerini tamamlayarak pilotluk mesleğine adım atan gençlerin sevincini paylaştı. Mezunları tebrik eden Vali Varol, meslek hayatlarında başarılar diledi. Havacılık sektöründe görev almaya hazırlanan 39 genç pilotun mezuniyetiyle birlikte Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nin 139. ve 140. filo eğitim süreci de tamamlanmış oldu. Genç pilotların meslek hayatlarında başarılı çalışmalara imza atarak Türk havacılığının gelişimine katkı sunmaları temennisinde bulunuldu.